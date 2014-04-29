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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 15:29 BJT

欧洲个股：PSA标致雪铁龙展开供股，盘初股价劲升

路透巴黎4月29日 - PSA标致雪铁龙 周二展开19.5亿欧元(27亿美元)的供股，东风及法国政府将藉此取得雪铁龙14.1%的股权。

根据标致官网公布的声明，认购价为每股新股6.77欧元，股东每持有12股旧股，可认购7股新股。

标致称，认购期为5月2日至14日，交易由银行承销担保。

标致股价盘初劲升逾4%，至11.985欧元。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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