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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 15:52 BJT

东欧情势：欧盟对俄罗斯副总理等15人进行制裁

路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟周二表示，对15名俄罗斯人进行资产冻结和旅行禁令，其中包括俄副总理Dmitry Nikolayevich和国家杜马副主席Ludmila Ivanovna Shvetsova。

周二公布的制裁名单上还有俄罗斯军队高层Valery Vasilevich Gerasimov，以及分裂主义领袖。(完)
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