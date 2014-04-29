版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 15:59 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦4月29日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：过去两周以来，欧元在95点上下的区间波动，鲜有信号指向明确方向。欧元/美元仍远低于近期高位1.3970。因此我们仍认为欧元将会开始走低，但眼下将在1.3780美元找到支撑。从去年低位拉出的长期趋势线支撑位在1.3765美元。若跌破4月低点1.3675美元，预计欧元将跌向1.3500美元。

* 美元/日圆：继续在102.80遇阻，需突破该水准才能升向本月初的高位104.10日圆。在101.20区域和3月低点有强劲支撑。若跌破101.20日圆，未来将下看200日移动均线100.90，如果仍无法守住该水准，美元/日圆将会跌向98.60。

* 欧元/英镑：脱离上周低位0.8197英镑，但走势受限；欧元/英镑需攻克0.8250英镑，未来才会再度测试强劲阻力位0.8300区域。在0.8250水准下方，就仍有下探今年低位0.8158英镑的风险。200日移动均线0.8385依旧是关键阻力位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3871 1.3849 +0.16 +0.92 1.3745

美元/日圆 102.62 102.48 +0.14 -2.55 105.30

欧元/日圆 142.34 141.97 +0.26 -1.58 144.63

美元/瑞郎 0.8793 0.8801 -0.09 -1.51 0.8928

英镑/美元 1.6836 1.6807 +0.17 +1.69 1.6556

美元/加元 1.1012 1.1027 -0.14 +3.69 1.0620

澳元/美元 0.9245 0.9257 -0.13 +3.72 0.8913

新西兰元/美元 0.8520 0.8535 -0.18 +3.83 0.8206

欧元/瑞郎 1.2198 1.2192 +0.05 -0.59 1.2271

欧元/英镑 0.8233 0.8241 -0.10 -0.77 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0655 9.0720 -0.07 +2.47 8.8474

美元/挪威克朗 5.9870 6.0025 -0.26 -1.31 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐