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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 15:57 BJT

更新版 1-英国经济：央行总裁卡尼称经济复苏范围开始扩大--报纸

若成长率符合预估，则英国经济已接近于恢复到衰退前的水平。

据报导引述，卡尼认为英国经济当前情况类似于2008年遭遇衰退首次打击时的状态。

但卡尼也指出，英国就业市场存在问题。

“就业市场中有相当大的闲置人力。事实是，人们愿意工作更长时间，也愿意承担更多的工作，在这种情况改变之前，我们不会有什么变化。”卡尼说道，“当利率开始调升时，步伐将是渐进的和有限的。”

英国截至2月的三个月失业率降至五年低点，并且薪资增幅在近四年来也首次赶上了物价涨幅。（完）

(编译 王洋/高琦 审校 蔡美珍)
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