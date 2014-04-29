《全球汇市》欧洲央行总裁谈话推升欧元，市场关注英国GDP数据

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
他表示复苏范围在扩大，但重申就业市场仍存在大量闲置，这反映出对经济增长来源的忧虑，这可能使得低利率延续至明年很晚的时候。
尽管对于英国央行明年升息的预期扶助英镑持坚，但对于过去12个月已升10%的英镑能否继续大幅上涨，看法存在分歧。
德国商业银行分析师在一份早报中称，“我们建议今天对英镑兑美元谨慎对待。今天有下行潜力，第一季GDP数据良好的情形可能已经被消化。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3871 1.3849 +0.16 +0.92 1.3745
美元/日圆 102.61 102.48 +0.13 -2.55 105.30
欧元/日圆 142.35 141.97 +0.27 -1.58 144.63
美元/瑞郎 0.8794 0.8801 -0.08 -1.50 0.8928
英镑/美元 1.6835 1.6807 +0.17 +1.69 1.6556
美元/加元 1.1018 1.1027 -0.08 +3.75 1.0620
澳元/美元 0.9246 0.9257 -0.12 +3.74 0.8913
新西兰元/美元 0.8520 0.8535 -0.18 +3.83 0.8206
欧元/瑞郎 1.2199 1.2192 +0.06 -0.59 1.2271
欧元/英镑 0.8238 0.8241 -0.04 -0.71 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0584 9.0720 -0.15 +2.38 8.8474
美元/挪威克朗 5.9892 6.0025 -0.22 -1.27 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/张明钧/张若琪/石冠兰 审校 张涛)
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