中国债市：正回购操作减力IRS小幅下行，资金预期暖续跌概率更大

路透上海4月29日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二小幅下行，央行公开市场在五一假期前最后一次正回购操作中减力，以维稳月末稍显偏紧的资金面，IRS与现券收益率联袂走低，但幅度稍逊。

交易员并认为，在度过缴税以及月末的考验后，市场多预期五月初资金面将转暖，受此影响，IRS近期续跌的概率更大。

“正回购的规模不大，现券(收益率)是哗哗的下，利率互换下的倒是没那么多,1-2个(基)点吧，”上海一券商交易员称。

她指出，由于央行目前的政策基调比较温和，维稳态度明显，这令机构普遍较为安心，对于资金面的预期也相对乐观，并助推IRS震荡下滑。

而此前两日震荡剧烈的三个月shibor利率基准 IRS波幅呈收敛之势，因三个月shibor 报价趋于平稳。

自3月中旬以来一直持稳的三个月Shibor此前两日波动略增，上周五小降1个bp，周一又反弹0.82个bp至5.4982%，今日虽续涨至5.5000%，但升幅缩至0.16个bp。

中国央行周二公开市场正回购操作明显减量，令银行间市场此前转紧的资金面有所缓和，供给改善致回购利率涨势放缓。五一长假前仅余两个交易日，市场流动性料难再现大的波动。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.7313/3.8304 3.7650/3.8550 3.9763/4.0588 4.1750/4.2675 4.1742/4.4492

上日 3.6904/3.8050 3.7850/3.8675 4.0125/4.0988 4.2138/4.3025 4.2029/4.4754

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变动 +0.0409/+0.0254 -0.0200/-0.0125 -0.0362/-0.0400 -0.0388/-0.0350 -0.0287/-0.0262

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。