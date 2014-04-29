中国债市：正回购操作减力IRS小幅下行，资金预期暖续跌概率更大

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月29日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二小幅下行，央行公开市场在五一假期前最后一次正回购操作中减力，以维稳月末稍显偏紧的资金面，IRS与现券收益率联袂走低，但幅度稍逊。
交易员并认为，在度过缴税以及月末的考验后，市场多预期五月初资金面将转暖，受此影响，IRS近期续跌的概率更大。
“正回购的规模不大，现券(收益率)是哗哗的下，利率互换下的倒是没那么多,1-2个(基)点吧，”上海一券商交易员称。
她指出，由于央行目前的政策基调比较温和，维稳态度明显，这令机构普遍较为安心，对于资金面的预期也相对乐观，并助推IRS震荡下滑。
而此前两日震荡剧烈的三个月shibor利率基准 IRS波幅呈收敛之势，因三个月shibor 报价趋于平稳。
自3月中旬以来一直持稳的三个月Shibor此前两日波动略增，上周五小降1个bp，周一又反弹0.82个bp至5.4982%，今日虽续涨至5.5000%，但升幅缩至0.16个bp。
中国央行周二公开市场正回购操作明显减量，令银行间市场此前转紧的资金面有所缓和，供给改善致回购利率涨势放缓。五一长假前仅余两个交易日，市场流动性料难再现大的波动。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.7313/3.8304 3.7650/3.8550 3.9763/4.0588 4.1750/4.2675 4.1742/4.4492
上日 3.6904/3.8050 3.7850/3.8675 4.0125/4.0988 4.2138/4.3025 4.2029/4.4754
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变动 +0.0409/+0.0254 -0.0200/-0.0125 -0.0362/-0.0400 -0.0388/-0.0350 -0.0287/-0.0262
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
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