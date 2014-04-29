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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 16:38 BJT

香港股市：恒生指数尾盘急涨，终场劲升1.5%

恒生指数及恒生国企指数都在最后一小时急升，恒指劲扬逾1.2%，跟进内地股市表现，沪综指 在尾盘上涨逾0.9%。

投资人亦持续敲进中国两家最大电信运营商。中国移动 大涨4.6%，中国联通 飙升6.4%，创1月初以来最高收位。

但中国平安 遭到冷落，股价仅上涨1.7%，尽管中国平安A股因业绩报喜而上涨2.6%，因投资人担心中国平安在信托基金的曝险。(完)
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