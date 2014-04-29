香港房地产：美联物业指七成受访市民有意年内入市，楼价下跌为最大诱因

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透香港4月29日 - 香港物业代理--美联集团 周二发布的一项调查指出，近七成受访者计划今年内入市本港物业，当中65%准买家表示如楼价下跌两成内就愿意入市，高于去年底进行同类调查的42%比率，反映买家对入市的态度转趋积极。
自香港政府2012年底及2013年初先后推出加强版额外印花税和开征买家印花税，以及双倍印花税（俗称＂3D辣招＂），加上政府规管一手住宅买卖的新例去年正式生效，令本地楼市交投受压。美联物业表示，近期多个新楼盘以贴近市价开售，刺激买家踊跃重投市场，今年4月整体物业注册量突破5,000宗，楼市＂小阳春＂乍现。
该行上周进行的一项有关香港楼市的问卷调查，成功收回638份问卷当中46%受访者憧憬楼价继续下调，只有16%受访者认为价楼价有上升空间，认为持平的则占38%。
＂自3D辣招出台，楼市成交受压多时，买家观望已久，市场购买力不断累积，蓄势待发。＂美联物业住宅部行政总裁布少明表示。
他指出，未有物业的受访者中有近七成表示今年拟入市，而楼价下跌是最大的入市诱因。
该行引述土地注册处资料显示，截至4月25日止4月份本港400万港元或以下的二手注册量达1,901宗，该行估计全月的二手注册量可突破2,000宗水平，创2013年7月以来的九个月新高。
以注册比率计算，今年首四个月400万港元或以下二手注册，占整体二手注册比率逾六成，成交金额较小的物业将成二手楼市＂复活＂的主要推动力。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债