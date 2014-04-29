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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 16:10 BJT

香港房地产：美联物业指七成受访市民有意年内入市，楼价下跌为最大诱因

路透香港4月29日 - 香港物业代理--美联集团 周二发布的一项调查指出，近七成受访者计划今年内入市本港物业，当中65%准买家表示如楼价下跌两成内就愿意入市，高于去年底进行同类调查的42%比率，反映买家对入市的态度转趋积极。

自香港政府2012年底及2013年初先后推出加强版额外印花税和开征买家印花税，以及双倍印花税（俗称＂3D辣招＂），加上政府规管一手住宅买卖的新例去年正式生效，令本地楼市交投受压。美联物业表示，近期多个新楼盘以贴近市价开售，刺激买家踊跃重投市场，今年4月整体物业注册量突破5,000宗，楼市＂小阳春＂乍现。

该行上周进行的一项有关香港楼市的问卷调查，成功收回638份问卷当中46%受访者憧憬楼价继续下调，只有16%受访者认为价楼价有上升空间，认为持平的则占38%。

＂自3D辣招出台，楼市成交受压多时，买家观望已久，市场购买力不断累积，蓄势待发。＂美联物业住宅部行政总裁布少明表示。

他指出，未有物业的受访者中有近七成表示今年拟入市，而楼价下跌是最大的入市诱因。

该行引述土地注册处资料显示，截至4月25日止4月份本港400万港元或以下的二手注册量达1,901宗，该行估计全月的二手注册量可突破2,000宗水平，创2013年7月以来的九个月新高。

以注册比率计算，今年首四个月400万港元或以下二手注册，占整体二手注册比率逾六成，成交金额较小的物业将成二手楼市＂复活＂的主要推动力。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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