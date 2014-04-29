新闻稿：穆迪向CLP Power拟发行的混合证券授予A3评级，展望转为稳定

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年4月28日—穆迪投资者服务公司向CLP Power HK Finance Ltd.拟发行的次级永久受担保资本证券授予A3评级，评级展望为稳定。该证券由中华电力有限公司 (中华电力，A1/稳定) 作出不可撤回及无条件后偿担保。

与此同时，穆迪将中华电力和CLP Power Hong Kong Financing Limited的评级展望从负面转为稳定，而中电控股有限公司 (中电控股) 的评级展望则维持负面。

穆迪同时维持以下的长期发行人评级：

1. 中华电力：A1；及

2. 中电控股：A2。

穆迪亦维持CLP Power Hong Kong Financing Limited的A1高级无抵押债务评级。

此外，穆迪维持以下公司的P-1短期评级：

1. 中华电力；及

2. 中电控股。

穆迪亦维持CLP Power Hong Kong Financing Limited的高级无抵押中期票据计划的 (P)A1评级和 (P)P-1评级。

评级理据

拟发行次级永久受担保资本证券的A3评级反映了这些拟发行证券的累积性 (cumulative) 和低次级 (deeply subordinated) 性质。穆迪认为这些证券为混合证券工具，具有债权和股权部分。

穆迪分析师潘凯頥表示：「拟发行的混合证券显示出中华电力进行庞大收购时维持财务状况稳定的承诺。」

拟发行混合证券的所得资金将用作一般企业用途。

此外，上述收购的融资安排包括中电控股提供的50亿港元股东贷款、50亿港元的两年期过渡贷款和40亿港元的内部现金。中电控股也在4月初出售28亿港元资产。上述融资来源可缓解中华电力的信用指标面临的压力。穆迪认为未来3年中华电力的财务状况将符合其A1的发行人评级。

2013年11 月19日，中华电力达成一项协议，收购青山发电有限公司 (青电，未评级) 的30%股权和香港抽水蓄能发展有限公司 (港蓄发，未评级) 的51%权益。两项收购的总现金作价为140亿港元。

潘凯頥表示：「穆迪将中华电力的评级展望转为稳定，原因是根据建议中的融资安排，上述收购可增强公司的营运状况，而不会损害其预计的信用指标。此外，我们认为中电控股的海外业务所产生的负面信用情况不会对中华电力的发行人评级产生负面影响。」

对青电和港蓄发的收购可更好地整合中华电力的资产，为公司提供对其主要发电资产的多数控制权。

穆迪预计中华电力稳定的受监管现金流和上述收购的融资安排可在一定程度上满足该收购的融资需要，因此预计的信用指标将符合其目前的评级水平。

穆迪预计，未来3年的营运资金 (FFO)/ 债务比率将为20%-30%，FFO/利息覆盖率会在6倍-10倍，债务/资本比率将为大约45%。

虽然中华电力的地位是全资附属公司，但该公司从事的业务受到政的严密监管，从而制约其对母公司作出过多现金贡献的能力，而此举会损害公司的财务健全性。中华电力以往曾经降低对中电控股的股息上缴比例，以满足目标资本负债比率。

此外，中电集团内部的独立融资安排意味着，即使集团内一家实体发生困境，也不大可能会引发其他实体发生违约事件。

中华电力和其他营运附属公司的借款均独立安排，没有母公司提供的企业担保或交叉违约条款。

基于稳定的监管环境和可预测的财务状况，短期内中华电力的评级获得上调的机会有限。尽管如此，穆迪考虑上调评级时所依据的主要信用指标包括：营运资金 (FFO) / 债务比率升至30%-40%以上，债务 / 资本比率持续低于30%。

如果中华电力的信用实力因为以下原因而大幅恶化，则评级可能会被下调：(1) 监管环境发生负面变化；及 (2) 其营状况转弱。穆迪下调评级时所考虑的主要信用指标包括：营运资金 (FFO)/利息覆盖率降至4.0倍以下，营运资金 (FFO)/债务比率降至15%以下，债务/资本比率持续在45%以上。上述信用指标已充分整合青电及港蓄发并作出相应调整。

此外，如果中电控股的信用状况严重恶化，也会引发中华电力的评级受到复评。

与之相反，对青电及港蓄发的收购完成后，中电控股的评级展望可能依然负面，原因是未来12-18个月其海外业务存在不确定性，特别是澳洲业务的营运环境将持续艰巨。因此，穆迪预计中电控股的信用指标仅能勉强符合其A2的评级。

上述评级所采用的主要评级方法是2013年12月发布的《受监管电力与燃气公用事业》(Regulated Electric and Gas Utilities)。关于上述评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。

中电控股有限公司的总部设在香港，并在香港上市，透过其全资附属公司中华电力有限公司经营电力公用事业业务。该集团在亚太区的发电投资组合亦不断发展。