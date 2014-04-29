《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月29日

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透香港4月29日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:11时,1港元=0.80692人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 7.94 12.34 0.80 深物业 6.82 5.31 1.59 南玻 7.64 6.03 1.57 深康佳 4.13 2.78 1.84 ST中华 5.80 2.65 2.71 ST中冠 8.72 4.44 2.43 深深宝 8.05 8.26 1.21 深华发 8.32 3.98 2.59 深赤湾 12.75 11.30 1.40 招商地产 16.43 17.48 1.16 特力 9.17 5.68 2.00 飞亚达 6.89 6.01 1.42 一致药业 39.35 34.39 1.42 深深房 4.02 2.92 1.71 ST盛润 6.34 5.60 1.40 深南电 4.12 2.60 1.96 深纺织 9.84 6.47 1.88 方大集团 6.70 3.56 2.33 深国商 14.35 9.17 1.94 深赛格 4.42 2.79 1.96 宝石 21.80 12.45 2.17 小天鹅 9.16 9.00 1.26 粤高速 2.85 2.43 1.45 晨鸣纸业 4.32 3.85 1.39 ST珠江 3.55 2.52 1.75 美菱电器 5.13 4.86 1.31 大冷股份 9.21 6.64 1.72 粤电力 4.70 4.48 1.30 佛山照明 10.29 7.00 1.82 江铃汽车 24.90 28.35 1.09 沙隆达 12.47 9.07 1.70 苏常柴 8.43 4.82 2.17 威孚高科 24.85 25.01 1.23 古井贡酒 19.72 16.65 1.47 ST东海 5.38 4.32 1.54 长安汽车 12.00 14.15 1.05 京东方 2.13 1.91 1.38 鲁泰 8.99 10.73 1.04 本钢板材 3.03 2.36 1.59 张裕 24.93 19.10 1.62 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债