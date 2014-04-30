台湾数据：第一季经济成长率初估年增3.04%，创五季以来高位

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透台北4月30日 - 台湾主计总处周三公布，第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.04%，符合市场预期的年增3.0%，创五季以来高位。
根据路透此前访查15家金融机构，分析师认为第一季台湾经济成长率料为3.0%，较去年第四季的2.95%稍高，且是五季以来的高位，2012年第四季为3.85%。
主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。(完)
欲浏览相关细节，请点选(here) (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。