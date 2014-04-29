欧洲已公布经济指标--2014/4/29

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.8 p +0.7 f +3.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.3 f +1.3% f 法国 第四季 +0.3% p -0.1% r -- 意大利 第四季 +0.1% f -0.1% r -0.9% f 消费者物价指数(CPI) 英国 3月 +0.2 p +0.5 f +1.6 p 德国 4月 -0.2 p +0.3 f +1.3 p 法国(HICP) 3月 +0.5 +0.6 f +0.7 意大利(HICP) 3月 +2.2 f -0.3 f +0.3 f 生产者物价指数(PPI) 英国 3月 +0.2 u-p +0.1 u-f +0.5 u-p 德国 3月 -0.3 持平 -0.9 法国 2月 -0.1 -0.6 -1.7 意大利 2月 持平 p 持平 r -1.4 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 12-2月 6.9 7.1 德国 3月 6.7 @ 6.7 r 法国 第四季 10.2 P 10.3 r 意大利 2月 13.0 @ 12.9 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。