《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月29日

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透香港4月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:( 本地时间16:16时,1港元=0.80708人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均 溢价为-4.2%,低于上交易日收盘的-3.74%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.45 4.67 0.92 建设银行 3.98 5.40 0.91 中国银行 2.61 3.44 0.94 农业银行 2.43 3.27 0.92 招商银行 10.11 13.86 0.90 中信银行 4.89 4.75 1.28 交通银行 3.71 4.91 0.94 民生银行 7.93 7.87 1.25 中国人寿 13.49 20.40 0.82 中国平安 39.09 58.45 0.83 中国太保 16.27 24.60 0.82 中信证券 11.43 15.80 0.90 新华人寿 20.11 22.80 1.09 海通证券 9.40 10.92 1.07 华能国际 5.44 8.01 0.84 大唐发电 3.58 2.90 1.53 华电国际 3.12 4.12 0.94 中煤能源 4.21 4.19 1.24 中国神华 14.16 21.25 0.83 中国石油 7.51 8.97 1.04 兖州煤业 6.11 5.79 1.31 中国石化 5.02 6.92 0.90 上海石化 2.99 1.90 1.95 中海油服 16.62 18.70 1.10 仪征化纤 2.38 1.75 1.69 中国铝业 3.18 2.90 1.36 江西铜业 12.35 12.94 1.18 洛阳钼业 5.42 3.37 1.99 紫金矿业 2.20 1.88 1.45 马钢股份 1.54 1.64 1.16 鞍钢股份 2.86 4.70 0.75 重庆钢铁 2.25 1.10 2.53 海螺水泥 17.07 29.10 0.73 洛阳玻璃 5.25 1.94 3.35 北人股份 5.28 2.46 2.66 中联重科 4.59 5.17 1.10 金隅股份 5.78 5.47 1.31 中国国航 3.33 4.38 0.94 东方航空 2.35 2.36 1.23 南方航空 2.41 2.30 1.30 中国远洋 3.06 3.14 1.21 中海集运 2.09 1.79 1.45 中集集团 12.35 15.34 1.00 中海发展 4.00 4.39 1.13 宁沪高速 5.47 8.71 0.78 深高速 3.50 3.52 1.23 成渝高速 2.77 2.31 1.49 皖通高速 4.10 4.25 1.20 广深铁路 2.52 2.85 1.10 中国南车 4.29 5.88 0.90 中国交建 3.70 5.15 0.89 中国铁建 4.36 6.43 0.84 中国中铁 2.51 3.57 0.87 长城汽车 32.30 35.90 1.11 比亚迪 46.10 43.80 1.30 广汽集团 7.33 8.14 1.12 青岛啤酒 39.44 56.80 0.86 广州药业 22.76 22.95 1.23 新华制药 5.17 2.71 2.36 海信科龙 8.32 9.60 1.07 南京熊猫 9.38 4.60 2.53 晨鸣纸业 4.22 3.63 1.44 上海医药 11.90 14.10 1.05 中兴通讯 13.28 16.60 0.99 东方电气 11.95 12.08 1.23 潍柴动力 17.18 27.60 0.77 东北电气 2.25 0.89 3.13 广船国际 17.14 13.74 1.55 经纬纺机 8.78 6.83 1.59 昆明机床 4.50 2.20 2.53 一拖股份 7.25 4.48 2.01 北辰实业 2.59 1.81 1.77 创业环保 7.59 4.07 2.31 中国中冶 1.64 1.50 1.35 金风科技 9.09 8.40 1.34 丽珠 40.55 41.55 1.21 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债