台湾央行：共发行1,826.65亿台币存单，存单发行余额增1亿

路透台北4月29日 - 台湾央行周二公布，共发行1,826.65亿台币存单。与今日存单到期金额1,825.65亿相较，存单发行余额增1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,791.65

91天期 0.93 28.00

182天期 1.05 7.00

央行上日共发行4,216.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,245亿台币。