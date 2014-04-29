台湾央行：共发行1,826.65亿台币存单，存单发行余额增1亿

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透台北4月29日 - 台湾央行周二公布，共发行1,826.65亿台币存单。与今日存单到期金额1,825.65亿相较，存单发行余额增1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,791.65
91天期 0.93 28.00
182天期 1.05 7.00
央行上日共发行4,216.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,245亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为27亿台币，累计超额准备为706亿台币、加计前期1%的超额准备为1,764亿台币(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选