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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 16:40 BJT

新兴汇市：韩元接近六年高点，美联储会议前投资者趋于保守

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.62 102.48 -0.14 +2.59 105.28

坡元 1.2562 1.2566 +0.03 +0.56 1.2632

台币 30.250 30.285 +0.12 -0.99 29.950

韩元 1030.13 1035.00 +0.47 +2.45 1055.40

泰铢 32.26 32.23 -0.09 +1.86 32.86

菲律宾披索 44.46 44.49 +0.06 -0.14 44.40

印尼卢比 11555.00 11575.00 +0.17 +5.24 12160.00

印度卢比 60.45 60.65 +0.33 +2.23 61.80

马币 3.2605 3.2650 +0.14 +0.46 3.2755

人民币 6.2570 6.2530 -0.06 -3.25 6.0539

(完)

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