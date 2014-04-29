台湾债市：公债殖利率随股市震荡，美联储会议前观望气氛浓

* 随股市震荡，美联储会议前观望气氛浓 * 台塑及鸿海公司债得标利率低于预期，补券需求仍高 * 外资在股市转卖超，留意台股后市发展 路透台北4月29日 - 台湾指标公债殖利率周二收盘涨跌互见。在市场观望气氛仍浓下，盘中主要随台股走 势上下浮沉，终场因大盘加权股价指数 收高而脱离日低。 债市交易员指出，目前市况仍处在追价力道不足，殖利率逢高仍有买盘等待承接的状态。但市场资金相对 宽松的结果，也导致如台塑 、鸿海 公司债得标利率低于预期，显示实质买盘补券需求仍强 。 交易员认为，短期市场关注焦点除美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率会议，以及周五的美国非农数据 外，也要观察台股接下来表现，因外资在连续买超26个交易日后，今日首度出现卖超。外资在台股的操作心态 是否就此翻空，料将牵动台债的走势。 “公司债都标很低，钱太多了，没地方去。”一位大型公股银行交易员说。 惟一证券商交易员提及，感觉这两天短多有获利了结的动作，尤其是10年增额券103/6R在下周五标售后， 再过两周还有第二次的增额券要开始发行前交易，此将考验买盘对10年券的胃纳。 一证券商交易主管也认为，10年券103/6的供应量总共有1,000亿台币，实质买盘要锁住筹码并带动多头行 情的难度不低，殖利率一旦向下，往往会引发更多的调节卖压。 交易员预估，明日五年期公债103/4的交投区间暂估在1.035-1.055%；10年期公债103/6R发行前交易交投 暂看在1.535-1.555%。 台湾股市 周二收高，表现强于区域股市。惟外资及陆资在台股卖超14.38亿台币，结束自3月21日 以来连续买超26个交易日；上交易日修正后为买超44.27亿台币。 台塑今日公布，10年期无担保公司债以1.83%定价，发行量10亿台币；12年期则以1.92%定价，发行量50亿 台币。 承销商也表示，鸿海三年券以1.17%定价，五、七、10年券则各以1.37%、1.70%以及1 .95%定价。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.42 1.0435 1.0395-1.0490 45.0 10 103/6R +0.38 1.5473 1.5370-1.5480 15.5 *注：该券发行前交易以来盘中低位 本周全球重要经济事件与数据包括： 4/29(二)：美国2月标普/Case-Shiller房价指数、美国2月标普/Case-Shiller房价指数美国4月消费者信 心指数；美国独立社区银行家协会2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)；美联储主席叶伦将在会议第三日讲话 4/30(三)：台湾公布第一季经济成长率(概估值)、美国4月ADP就业报告、美国第一季实质GDP环比年率初 值；美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议、日本央行货币政策会议、欧元区4月通胀率初值； 5/1(四)：台湾金融市场休市一天、中国4月官方制造业PMI、美国3月实质个人支出、一周初请失业金人数 、美国4月Markit制造业PMI终值、美国3月建筑支出及4月ISM制造业指数。 5/2(五)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单、欧元区4月Markit制造业PMI、欧元区3月失业率。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5345 5 103/4 1.0435 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)