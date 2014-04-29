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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 16:34 BJT

台湾债市：公债殖利率随股市震荡，美联储会议前观望气氛浓

* 随股市震荡，美联储会议前观望气氛浓
    * 台塑及鸿海公司债得标利率低于预期，补券需求仍高
    * 外资在股市转卖超，留意台股后市发展

    路透台北4月29日 - 台湾指标公债殖利率周二收盘涨跌互见。在市场观望气氛仍浓下，盘中主要随台股走
势上下浮沉，终场因大盘加权股价指数 收高而脱离日低。
    
    债市交易员指出，目前市况仍处在追价力道不足，殖利率逢高仍有买盘等待承接的状态。但市场资金相对
宽松的结果，也导致如台塑 、鸿海 公司债得标利率低于预期，显示实质买盘补券需求仍强
。

    交易员认为，短期市场关注焦点除美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率会议，以及周五的美国非农数据
外，也要观察台股接下来表现，因外资在连续买超26个交易日后，今日首度出现卖超。外资在台股的操作心态
是否就此翻空，料将牵动台债的走势。
    
    “公司债都标很低，钱太多了，没地方去。”一位大型公股银行交易员说。
    
    惟一证券商交易员提及，感觉这两天短多有获利了结的动作，尤其是10年增额券103/6R在下周五标售后，
再过两周还有第二次的增额券要开始发行前交易，此将考验买盘对10年券的胃纳。
    
    一证券商交易主管也认为，10年券103/6的供应量总共有1,000亿台币，实质买盘要锁住筹码并带动多头行
情的难度不低，殖利率一旦向下，往往会引发更多的调节卖压。
    
    交易员预估，明日五年期公债103/4的交投区间暂估在1.035-1.055%；10年期公债103/6R发行前交易交投
暂看在1.535-1.555%。 
    
    台湾股市 周二收高，表现强于区域股市。惟外资及陆资在台股卖超14.38亿台币，结束自3月21日
以来连续买超26个交易日；上交易日修正后为买超44.27亿台币。
    
    台塑今日公布，10年期无担保公司债以1.83%定价，发行量10亿台币；12年期则以1.92%定价，发行量50亿
台币。 承销商也表示，鸿海三年券以1.17%定价，五、七、10年券则各以1.37%、1.70%以及1
.95%定价。 
        
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5     103/4                   -0.42     1.0435    1.0395-1.0490      45.0
   10    103/6R                   +0.38     1.5473    1.5370-1.5480      15.5
                                                                     
    *注：该券发行前交易以来盘中低位    
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：    
    4/29(二)：美国2月标普/Case-Shiller房价指数、美国2月标普/Case-Shiller房价指数美国4月消费者信
心指数；美国独立社区银行家协会2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)；美联储主席叶伦将在会议第三日讲话
    4/30(三)：台湾公布第一季经济成长率(概估值)、美国4月ADP就业报告、美国第一季实质GDP环比年率初
值；美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议、日本央行货币政策会议、欧元区4月通胀率初值；
    5/1(四)：台湾金融市场休市一天、中国4月官方制造业PMI、美国3月实质个人支出、一周初请失业金人数
、美国4月Markit制造业PMI终值、美国3月建筑支出及4月ISM制造业指数。
    5/2(五)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单、欧元区4月Markit制造业PMI、欧元区3月失业率。
         30       103/5                     没有成交
         20       103/3                     没有成交
         10       103/6                       1.5345
          5       103/4                       1.0435
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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