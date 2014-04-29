中国央行：今年将加快推进利率市场化，建立存款保险制度

周二刊登在央行网站上的《中国金融稳定报告》称，将增强宏观调控的前瞻性、针对性和协同性。加强信贷政策与产业政策的协调配合，促进重点行业结构调整；保持货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

报告表示，在扩大信贷资产证券化试点的基础上，推进资产证券化常规化发展，为金融机构进行资产、负债调整开辟正规渠道，引导金融机构在满足实体经济融资需求的同时，防范可能的系统性风险。