中国央行：今年将加快推进利率市场化，建立存款保险制度

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透北京4月29日 - 中国人民银行称，今年将加快推进利率市场化，完善人民币汇率市场化形成机制。同时，建立存款保险制度,完善市场化的金融机构退出机制，建立维护金融稳定的长效机制。
周二刊登在央行网站上的《中国金融稳定报告》称，将增强宏观调控的前瞻性、针对性和协同性。加强信贷政策与产业政策的协调配合，促进重点行业结构调整；保持货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。
“建立管理规范、运行长效、风险可控的地方政府融资机制，以市场化方式化解地方政府债务。”报告称。
报告表示，在扩大信贷资产证券化试点的基础上，推进资产证券化常规化发展，为金融机构进行资产、负债调整开辟正规渠道，引导金融机构在满足实体经济融资需求的同时，防范可能的系统性风险。
央行要求，今年继续认真执行房地产调控政策，落实差别化住房信贷政策，加强名单制管理和压力测试。
央行并称，将完善宏观审慎管理，加强金融监管，引导金融机构稳健经营，不断强化监管协调和合作，防范跨行业、跨市场风险传递。（完）
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(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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