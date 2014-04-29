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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 16:51 BJT

欧洲汇市：英镑走跌，此前英国公布第一季GDP逊于预期

路透调查预计按季和按年增速分别为0.9%和3.2%。

数据公布后，英镑兑美元 从之前的1.6839美元附近跌至日低1.6792，周一曾触及1.6858的四年半高位。

欧元兑英镑 从公布数据前的0.82335英镑升0.1%，至0.8255。(完) (编译 张明钧/石冠兰 审校 蔡美珍)
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