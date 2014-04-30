台湾货币市场：4月30日及下提存期资金预期变化一览表

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3,544.30亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2,875.50亿台币： 05/02 2,875.50亿台币 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ------------------------------------------------------------------- (下提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)5,260.4亿台币： 05/05 8,378亿台币 05/06 2,468亿台币 05/07 1,919.5亿台币 05/08 3,960亿台币 05/09 1,100亿台币 05/12 2,083.7亿台币 05/13 944亿台币 05/14 788亿台币 05/15 3,330亿台币 05/16 3,583亿台币 05/19 4,064.5亿台币 05/20 1,042.5亿台币 05/21 2,286.25亿台币 05/22 2,250.3亿台币 05/23 776亿台币 05/24 4,202.5亿台币 *05/27 1,834.15亿台币 05/28 43亿台币 05/29 21亿台币 05/30 12亿台币 06/02 139亿台币 06/03 35亿台币 --公债还本付息43.1875亿台币 05/08 90甲4期公债付息 13.875亿台币 05/13 94甲5期公债付息 6.75亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --5/5：央行发行一年期定存单，金额预定1,200亿台币，2日标售。 --5/9：发行财103-6期国库券，金额预估300亿台币，该国库券为28天期，5/8标售。 --5/12：央行发行两年期定存单，金额预定100亿台币，9日标售。 --5/14:发行103/6期增额发行公债，金额预估300亿台币，天期10年期，5/9标售。 --5/28:发行103/8期公债，金额预估300亿台币，该公债为30年期，5/23标售。 --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底缴交个人综合所得税。 **--6/11:个人综所税金融机构委托取款扣款日；2013年共66万4,000余件，金额717亿台币。 **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：**资料来源为财政部财政资讯中心。 (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译