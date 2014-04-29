《路透晚报》--4月29日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国第一季GDP初值同比增长3.1%，创07年第四季来最快

英国2014年第一季GDP初值较前季增长0.8%，路透调查预估为增长0.9%。第一季GDP初值较上年同期增长3.1%(路透调查预估为增长3.2%)，为2007年第四季以来最高增幅。英镑兑美元在GDP数据后跌至1.6797美元，数据公布前报1.6839美元。

英国央行总裁卡尼稍早在专访中表示，英国经济复苏已开始扩大范围，初步迹象显示复苏将可持续。他表示，货币政策委员会安于当前利率处于纪录低位的水准。

--欧元区数据：3月对民间部门贷款同比减少2.2%，M3货供额年率为增1.1%

尽管欧洲央行采取超级宽松的货币政策立场，但欧元区3月面向家庭和企业的贷款进一步下滑，且货供额增幅放缓。

欧元区M3货供额增长年率为1.1%，较2月时的1.3%略有下降。

--德国5月GfK消费者信心指数持稳于逾七年高位，符合预估

调查显示，德国5月GfK消费者信心指数持稳于逾七年高位，但受到乌克兰危机影响，消费者对于德国经济前景变得较悲观。

--韩国央行一委员提出应提前为升息做准备

韩国央行4月10日会议纪录显示，央行委员会一委员称，韩国央行应提前为升息做准备:“考虑到当前家庭债务状况，若央行升息，则会对全面遏制借贷产生重大影响。”

--三星电子第一季营业利润下滑3.3%，料第二季手机出货量基本持平于第一季

全球最大智能手机制造商三星电子公布第一季营业利润下降3.3%，基本符合公司稍早的财测。

第二季手机出货量料基本持平于第一季，不过智能手机应会占据更大比重。

[市场摘要]

日本股市：逢假期休市

中国股市：沪综指收涨结束四连跌，受银行板块护盘反弹带动

中国股市沪综指周二收涨结束此前四连跌，但成交量依然低迷。分析师表示，今日银行股获护盘对大盘止跌起到了关键作用，但未来能否持续反弹仍需量能的配合。

沪综指收报2,020.341点，涨16.854点或0.84%，上证A股今日成交额567亿元人民币，上日为684亿元。

--香港股市：恒生指数尾盘急涨，终场劲升1.5%

香港股市收盘劲扬，受内地股市尾盘拉高激励，及中国联通等电信股反弹带动。中国联通触及近四个月高位。恒生指数收涨1.5%，至22,453.89点。恒生国企指数上涨1.2%。

--汇市：欧洲央行总裁谈话推升欧元，英国GDP数据公布英镑下跌

欧元兑美元小升，受欧洲央行多名官员谈话之助。官员谈话后，市场对于央行将进一步宽松政策以应对低通胀的预期心理降温。0844 GMT，欧元兑美元上涨0.12%至1.3866美元。

英国公布的第一季GDP初值不及预期，英镑下跌。0844 GMT，英镑兑美元下跌0.03%至1.6802美元。欧元兑英镑上涨0.10%至0.8249英镑。

--欧元债市：收益率小涨，对欧洲央行推出量化宽松的预期降温

欧元区公债收益率小幅上涨，因有关欧洲央行将很快推出资产购买计划的猜测降温，不过针对欧洲央行可能降息或给市场注入流动性的押注增加。

德国10年期公债收益率升至1.521%。西班牙和意大利10年期公债收益分别升至3.09%和3.17%。

--国际油市：布兰特原油向109美元回升

布兰特原油期货向每桶109美元回升。由于利比亚石油出口即将增加，同时投资者忽视美国对俄罗斯实施更多制裁的消息，原油期货上日创下近一个月来最大单日跌幅。

0835GMT，6月布兰特原油期货上涨0.53美元至每桶108.64美元，周一则下跌1.4%。美国6月原油期货小涨0.40美元至每桶101.24美元，上日结算价上涨0.24美元。

--金属期市：期铜及期镍小升，假期前动能消退

伦敦期铜上涨，但在近两个月高位下方徘徊；期镍亦守在近15个月高位下方，因本周亚洲一连串假期前动能消退。

0836 GMT，LME三个月期铜小升0.18%至每吨6,755美元。期铜上交易日一度触及3月7日以来高位6,798美元，终场小幅收跌。

--全球金市：现货金跌落1,300美元，因美国数据强劲

金价连续第二天下跌，在每盎司1,300美元下方挣扎，因美国数据强劲，抵消了俄罗斯与西方国家紧张关系升级带来的避险买盘效应。