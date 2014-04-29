中港证券：港交所称沪港通涉及人民币换汇将全程回流，结算交收全程封闭

路透香港4月29日 - 香港交易及结算所 周二称，沪港通结算仅净量过境，实现最小跨境流动，且涉及的人民币换汇将实现全程回流。

该公司行政总裁李小加在记者会上作以上表示。对于市场关注两地互通的风险问题，李小加表示，沪港通结算交收全程封闭以实现风险全面监控；未来可灵活扩容、扩量、扩市。

中国证监会与香港证监会本月稍早联合公布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。