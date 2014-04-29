中港证券：港交所称沪港通涉及人民币换汇将全程回流，结算交收全程封闭

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透香港4月29日 - 香港交易及结算所 周二称，沪港通结算仅净量过境，实现最小跨境流动，且涉及的人民币换汇将实现全程回流。
该公司行政总裁李小加在记者会上作以上表示。对于市场关注两地互通的风险问题，李小加表示，沪港通结算交收全程封闭以实现风险全面监控；未来可灵活扩容、扩量、扩市。
中国证监会与香港证监会本月稍早联合公布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。
中国证监会发言人称，沪港通双向交易将统一用人民币结算，沪港通对香港投资者没有限制，将与RQFII等现行制度实现优势互补。 （完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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