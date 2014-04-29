《中国债市每日综述》现券向好中长期金融债领涨，受公开市场净投放提振

* 现券一二级走势均向暖

* 央行正回购缩量，净投放有效安抚机构心态

* 二级中长期金融债领涨，收益率曲线趋平坦化

路透上海4月29日 - 中国银行间债市周二现券一二级走势均偏暖。市场人士表示，央行公开市场正回购操作缩量，净投放助力月底前资金由紧转缓，有效安抚机构心态，二级市场上中长期金融债领涨，收益率曲线较此前趋于平坦化。

“今天收益率下的挺多的，金融债更明显，10年国开债下了有5-6个bp，短端变动不大。”北京一商业银行交易员称。

他指出，央行早间正回购操作明显缩量，以净投放向市场传达维稳意图，机构情绪转暖，“投资户也起来了，5-10年，需求都不错。”

中国央行今日仅进行了500亿元人民币28天期正回购操作，若本周日不进行操作，据此计算，本周料净投放910亿元。业内人士认为，央行以净投放稳定月末及五一小长假前的资金面，目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。

上述银行交易员还提到，受存款流失等影响，今年大型商业银行新增债券投资需求有限，多以到期续作为主，现券长端收益率继续向下空间或有限，但也要关注后续资金状况。

“今天下午听说有大行减点30个点出隔夜(资金)，所以今年以来资金就没紧张过，如果(后续资金宽松带动现券)短端(收益率)继续下，也会带动长端再下的。”他称。

北京一大型券商交易员则表示，若5月资金面能回复此前相对稳中偏松局面，即隔夜质押式回购在2%-2.5%，七天在3%左右，“现券收益率还会往下的。”

一级市场上国开行早间发行的“福娃”增发债(五债同发)收益率均低于预期，五年以上的中长端表现更明显一些。市场人士表示，本周公开市场操作重归净投放扶助，稳健基调中略有偏松，触发传统投资户进一步认可当前配置时机，交易力量也受到鼓舞，是次新债机构需求偏好，结果低于二级水平。

剩余期限约9.73年的国开行固息金融债140205券最新成交 在5.43%，上日尾盘为5.48%。

**资金缓和**

中国央行周二公开市场正回购操作明显减量，令银行间市场此前转紧的资金面有所缓和，供给改善致回购利率涨势放缓。

华南一银行交易员称，“一早还挺紧，公开市场(正回购)量一出来，就好多了。”

她并表示，回购利率虽然续涨，但就目前情况看，月末前资金面无需太过担心，应能平稳度过。

另一银行交易员表示，今日供给较上日有所改善，但供求期限匹配上偏差仍在。其中出资机构乐于融出14天等收益较高品种，需求方则首选相对低成本的隔夜等短期限。

此外，因跨五一假期及计算方法不同原因，上海证券交易所隔夜质押式回购大涨，但从七天和14天等期限表现来看，整体资金面未有异动。

银行间市场五一假期休市时间为5月1日至5月3日，证券市场休市时间为5月1日至5月4日。另据交易员介绍，银行间市场回购交易按实际占用天数计算利息，而证交所质押式回购仅按回购名义期限计算，因节假日延期时间段不计入计息天数。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,154亿元，较上日的6,892.46亿元略增；其中隔夜品种成交4,609.78亿元，上日为4,759.68亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6255 2.4451 +18.04 4,609.78

七天 4.1073 4.0197 +8.76 1,985.99

14天 4.9420 4.5744 +36.76 351.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 9.2350 2.5000 +673.50 2,297.05

七天 3.0550 4.3100 -125.50 351.19

14天 3.6000 4.2300 -63.00 21.44

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6700 2.4200 +25.00 --

七天 4.1000 4.0500 +5.00 --

14天 4.8800 4.6000 +28.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6040 2.4060 +19.80 --

七天 4.0738 4.0250 +4.88 --

三个月 5.5000 5.4982 +0.18 --