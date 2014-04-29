金属期市：中国供应趋紧因素支撑伦铜，亚洲假期临近削弱期镍动能

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
0805GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.1%至每吨6,753.75美元。该合约上日触及3月7日以来最高位6,798美元，随后小幅收低。铜价今年迄今仍跌逾8%。
上海期交所主力7月合约 下滑0.6%至每吨47,640元人民币(7,600美元)。
境内铜较上海期交所近月合约升水周一飙升至1,900元人民币，创2009年4月最高，凸显中国国内市场实货铜短缺。
市场交易量将下降，因本周迎来一系列假日和主要数据。日本市场周二休市。上海期交所将于周四和周五休市，LME则将于下周一休市。
镍价周一触及近15个月来最高位18,715美元，目前失去动能，降至每吨18,276美元。(完)
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(编译 高琦/王翔琼；审校 蔡美珍/田建华)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债