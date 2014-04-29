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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 17:06 BJT

金属期市：中国供应趋紧因素支撑伦铜，亚洲假期临近削弱期镍动能

0805GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.1%至每吨6,753.75美元。该合约上日触及3月7日以来最高位6,798美元，随后小幅收低。铜价今年迄今仍跌逾8%。

上海期交所主力7月合约 下滑0.6%至每吨47,640元人民币(7,600美元)。

境内铜较上海期交所近月合约升水周一飙升至1,900元人民币，创2009年4月最高，凸显中国国内市场实货铜短缺。

市场交易量将下降，因本周迎来一系列假日和主要数据。日本市场周二休市。上海期交所将于周四和周五休市，LME则将于下周一休市。

镍价周一触及近15个月来最高位18,715美元，目前失去动能，降至每吨18,276美元。(完)

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(编译 高琦/王翔琼；审校 蔡美珍/田建华)
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