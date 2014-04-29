台湾汇市：台币收高，惟成交量低迷升幅受限

* 台币随韩元适度走高 * 外资汇入及出口商的月底抛汇量能均不大 * 明日实质交投料在30.150-30.250 路透台北4月29日 - 台币兑美元 周二收高3.5分至逾一周高位。台币 今日随邻近韩元 走升，但外资汇入力道依旧不大，出口商月底虽有台币需求，亦 不急于追价，限制了台币升幅。交易员估台币明日或在区间略略偏升，在央行调节下大幅升 值不易。 汇银人士指出，近来汇市成交量低迷，要走出方向并不容易。虽然今日有韩元领涨亚币 ，但油商、钢铁商等进口商的美元买盘依序进场，平抑台币汇价。盘中台币升破30.200关卡 ，却不见出口商恐慌性追价，台币升值幅度因而十分温和。 〞出口商的心脏愈来愈大颗，破30.200还是很镇定...量没有出来，很难动起来。〞一 外资银行交易员说。 台币今日收升0.12%，升幅落后韩元收高0.43%至1,030.6元。台币盘中来到逾一周高位 至30.181，前高在4月21日报30.170。 另位外银交易员亦指出，今日外资虽在台股转为卖超，但仅是小幅卖超，相对此前买了 1,000多亿台币的量来看，并不代表什么。交易员估计，外资回补台股在短期内应不至于集 中且大量汇出，台币汇价将相对稳定。 交易员认为，台币要走出稳健趋势仍须更多消息面触动，本周的美国联邦储备理事委员 会(美联储/FED)会议是观察重点，若国际汇市走出方向，台币也较有机会拉大波动度。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间估30.150-30.250；今日台币实质交易区间主要 在30.184-30.228，上日则在30.242-30.275。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点与上日相去 不远；一个月远汇报价 尾盘在30.170/30.190左右，上日纽约盘收在30.185， 看升台币的情绪并未转浓。 台湾股市 周二收高0.71%。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖 超14.38亿台币，结束自3月21日以来连续买超26个交易日。 韩元周二触及近六年高位，领涨新兴亚币，不过多数投资者面对美国联邦储备理事会( 美联储/FED)政策会议等本周重要事件态度谨慎。 本周全球重要经济事件及数据： 4/29(二)：美国2月标普/Case-Shiller房价指数、美国4月消费者信心指数、美国独立 社区银行家协会2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)--美联储主席叶伦将在会议第三日讲话； 4/30(三)：台湾公布第一季经济成长率(概估值)、美国4月ADP就业报告、美国第一季 实质GDP环比年率初值、美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议、日本央行货币政 策会议、欧元区4月通胀率初值； 5/1(四)：台湾金融市场休市一天、中国4月官方制造业PMI、美国3月实质个人支出、 美国一周初请失业金人数、美国4月Markit制造业PMI终值、美国3月建筑支出及4月ISM制造 业指数； 5/2(五)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单、欧元区4月Markit制造业PMI、欧 元区3月失业率。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.250 30.285 30.181-30.285 30.285 5.57 5.31 元太外汇经纪公司 30.240 30.285 30.183-30.285 30.285 2.77 3.32 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.120 -0.120/-0.100 (完)