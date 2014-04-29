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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 17:20 BJT

英国经济：第一季GDP初值同比增3.1%创逾六年来最大，但稍低于预估

英国经济加速，将有助于首相卡梅伦说服选民，在明年大选时支持保守党。

英国国家统计局表示，经济规模仍较2008年第一季度的高峰水平小0.6%。之后的经济衰退让英国总产出萎缩了7.2%。

不过，不包括石油及天然气领域的英国经济规模较2008年初水准高出0.3%。

第一季服务业产出上升0.9%，是2012年第三季以来最快速度。2013年第四季为增长0.8%。

工业产出增长0.8%，为2010年第二季度迄今最高增速。建筑业产出增长0.3%。(完) (编译 洪曦/田建华; 审校 张涛)
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