中国央行报告：允许民间资本发起设立民营银行，需促制度创新和配套改革

路透北京4月29日 - 中国人民银行周二发布2014年中国金融稳定报告，以专栏形式指出，金融业作为竞争性的服务行业，应该允许各类符合条件的投资主体准入，从而实现公平竞争。

以下为专栏全文：

金融业作为竞争性的服务行业，应该允许各类符合条件的投资主体准入，从而实现公平竞争。继近年来鼓励和引导民间投资健康发展的若干政策相继出台后，2013年出台的《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》和十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》进一步明确，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，进一步拓宽了民间资本进入金融服务业的渠道。

允许民间资本发起设立民营银行对促进金融业对内对外开放，完善金融体系具有重要意义。民间资本具有体制新、机制活、创新多的优势，允许发起设立民营银行，有助于扩大民间资本投资渠道，向银行业引入更多的竞争机制，支持非公有制经济健康发展。民营银行一般规模较小，与银行业体系中占主体的大中型银行相比，具有小微企业融资成本优势和信息对称优势，不仅可有效缓解小微企业和“三农”的融资难问题，也能增加对实体经济的竞争性金融供给，丰富银行业组织体系。允许民间资本发起设立民营银行，需要推进制度创新和配套改革。

首先，突出市场机制的决定性作用，按照风险与收益自担的商业原则，建立有效的公司治理与经营管理机制，在特定业务领域做专做精。

其次，要强化金融监管，夯实民营银行的公司治理基础，完善内部控制特别是防范股东关联交易风险，规范信息披露制度，减少行政干预和不必要的管制。同时，要加快建立存款保险制度，对不同经营质量的金融机构实行差别存款保险费率，并采取及时风险校正措施，从而有助于增强民营银行信用，完善金融结构和布局，建立健全风险处置机制，促进形成一个有效竞争、优胜劣汰、可持续发展的金融体系。（完）

欲览报告全文，请点击中国人民银行网站链接（here%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%8A%A5%E5%91%8A2014.pdf） (发稿 谢衡/李贺; 审校 林高丽)