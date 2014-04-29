中国央行报告：规范金融机构资产负债业务创新,提高同业业务透明度

路透北京4月29日 - 中国人民银行周二发布2014年中国金融稳定报告，以专栏形式指出，同业业务快速增长有其客观背景和现实需要，但也存在发展不规范、规避监管、期限错配增大和信息不透明等问题，在一定程度上削弱了宏观调控和金融监管效果，存在风险隐患。

以下为专栏全文：

金融机构同业业务是指金融机构之间开展的以投融资为核心的各项业务，主要业务类型包括同业拆借、同业存款、同业借款、同业代付、买入返售（卖出回购）、同业投资等相关业务。

同业业务快速增长有其客观背景和现实需要，但也存在发展不规范、规避监管、期限错配增大和信息不透明等问题，在一定程度上削弱了宏观调控和金融监管效果，存在风险隐患。

一是由于同业业务具有不缴存存款准备金、节约资本和拨备、不受存贷比约束以及交易对手之间互利等特点，部分银行机构通过同业业务规避宏观调控和监管要求。

二是不少金融机构通过较低成本借入短期同业资金，再投资于期限长、收益高的资产来获取超额收益，期限错配不断增加，可能导致流动性风险。

三是部分同业业务透明度低，会计核算不规范，加大了风险监测和监管难度。

四是金融机构间资金联动性增强，部分同业业务通过多层“通道”包装，结构复杂，资金划转频繁，造成金融机构整体资产规模虚增，一旦某个环节发生风险，极易引发交叉性风险传染。

为切实提高金融支持实体经济的效率和水平，推进同业业务健康发展，要规范同业业务类型和会计核算，加强金融机构同业业务内部管理，提高同业业务外部监管要求，规范金融机构资产负债业务创新，提高同业业务透明度，切实防范风险隐患。（完）

欲览报告全文，请点击中国人民银行网站链接（here%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%8A%A5%E5%91%8A2014.pdf） (发稿 李贺; 审校 林高丽)