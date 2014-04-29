表格：欧元区4月经济景气指数降至102，低于预估的103

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟执委会周二公布：
* 欧元区4月经济景气指数下滑至102，3月修正后为102.5(路透调查为103)
* 欧元区4月企业景气指数为0.27，3月修正后为0.40(路透调查为0.42)
* 欧元区4月工业景气指数为-3.6，3月修正后为-3.3；服务业景气指数为3.5，3月修正后为4.5
* 欧元区4月消费者信心指数为-8.6，3月为-9.3
详细数据如下：
欧元区 4月 3月 2月
经济景气 102.0 102.5 101.2
工业 -3.6 -3.3 -3.5
服务业 3.5 4.5 3.3
消费 -8.6 -9.3 -12.7
零售贸易 -2.6 -2.5 -3.0
建筑 -30.3 -28.7 -28.5
生产者通胀预期 -1.4 -0.7 -0.2
消费者通胀预期 7.5 10.8 13.6
企业信心 0.27 0.40 0.36
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(编译 王翔琼；审校 高琦)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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