表格：欧元区4月经济景气指数降至102，低于预估的103

路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟执委会周二公布：

* 欧元区4月经济景气指数下滑至102，3月修正后为102.5(路透调查为103)

* 欧元区4月企业景气指数为0.27，3月修正后为0.40(路透调查为0.42)

* 欧元区4月工业景气指数为-3.6，3月修正后为-3.3；服务业景气指数为3.5，3月修正后为4.5

* 欧元区4月消费者信心指数为-8.6，3月为-9.3

详细数据如下：

欧元区 4月 3月 2月

经济景气 102.0 102.5 101.2

工业 -3.6 -3.3 -3.5

服务业 3.5 4.5 3.3

消费 -8.6 -9.3 -12.7

零售贸易 -2.6 -2.5 -3.0

建筑 -30.3 -28.7 -28.5

生产者通胀预期 -1.4 -0.7 -0.2

消费者通胀预期 7.5 10.8 13.6

企业信心 0.27 0.40 0.36

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