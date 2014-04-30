《分析师观点》台湾第一季经济成长率创五季以来新高，内外需同步升温

路透台北4月30日 - 台湾主计总处周三公布，第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.04%，符合市场预期的年增3.0%，并创五季以来高位。

根据路透此前访查15家金融机构，分析师认为第一季台湾经济成长率料为3.0%，较去年第四季的2.95%稍高，且是五季以来的高位，2012年第四季为3.85%。

主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。

**分析师评论**

--大众银行分析师 陈森林：

第一季的概估值和市场的预估差不多，比我们自己的预测稍好。我想主要是因为股市上涨带来的产业获利及民间消费效应，因为就海关进出口的数据来看并没有这么好。另外就是资本支出的部分有一些上来，但我们还要看一下4、5月的出口状况，再进一步确认出口是否增强。因为如果只是资金流效应的话，只要资金退潮就会恢复原状。

整体而言今年看起来是会比去年好一点，但能不能达到官方预估的3%以上，还要再观察。我们全年的经济成长率预估仍在2.6%，倾向保守一点。

--元大投顾分析师 王诚宏：

与我们预估相近。主要因美欧发达经济体自去年恢复增长，尤其欧洲的贡献大。此外，东南亚也在恢复，显示发达国家带动经济复苏的趋势愈来愈明显。此外，民间消费也因实质工资上调，且股市上扬、观光增长，再加上去年第一季比较基期偏低，呈现较明显的成长。预料全年经济成长率上修至3%的机率存在。不过年底有选举变数，此外，两岸服贸协议拖延、核四停建等事件，对经济中长期发展将造成影响，实质冲击有待观察。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周二收高0.71%，报8,872.11点。

--台币兑美元 周二收高3.5分报30.250。

--台湾指标五年期公债103/4期 殖利率周二收跌0.42个基点，报1.0435%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连11季度维持利率不变。