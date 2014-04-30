《分析师观点》台湾第一季经济成长率创五季以来新高，内外需同步升温

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 台湾主计总处周三公布，第一季国内生产总值(GDP)概估为年增3.04%，符合市场预期的年增3.0%，并创五季以来高位。
根据路透此前访查15家金融机构，分析师认为第一季台湾经济成长率料为3.0%，较去年第四季的2.95%稍高，且是五季以来的高位，2012年第四季为3.85%。
主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。
**分析师评论**
--大众银行分析师 陈森林：
第一季的概估值和市场的预估差不多，比我们自己的预测稍好。我想主要是因为股市上涨带来的产业获利及民间消费效应，因为就海关进出口的数据来看并没有这么好。另外就是资本支出的部分有一些上来，但我们还要看一下4、5月的出口状况，再进一步确认出口是否增强。因为如果只是资金流效应的话，只要资金退潮就会恢复原状。
整体而言今年看起来是会比去年好一点，但能不能达到官方预估的3%以上，还要再观察。我们全年的经济成长率预估仍在2.6%，倾向保守一点。
--元大投顾分析师 王诚宏：
与我们预估相近。主要因美欧发达经济体自去年恢复增长，尤其欧洲的贡献大。此外，东南亚也在恢复，显示发达国家带动经济复苏的趋势愈来愈明显。此外，民间消费也因实质工资上调，且股市上扬、观光增长，再加上去年第一季比较基期偏低，呈现较明显的成长。预料全年经济成长率上修至3%的机率存在。不过年底有选举变数，此外，两岸服贸协议拖延、核四停建等事件，对经济中长期发展将造成影响，实质冲击有待观察。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 周二收高0.71%，报8,872.11点。
--台币兑美元 周二收高3.5分报30.250。
--台湾指标五年期公债103/4期 殖利率周二收跌0.42个基点，报1.0435%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
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--参看台湾经济数据相关新闻，请点
**相关背景**
--台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连11季度维持利率不变。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (采写 台北记者组; 审校 杨淑祯/曾祥进)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译