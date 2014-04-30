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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 17:03 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业买超8亿台币

路透台北4月30日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      9.50     14.50        -5.00
     票券业      0.50      3.50        -3.00
     证券业     12.00      4.00        +8.00
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