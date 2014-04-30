版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 17:02 BJT

台湾债市：103/4期借券成交65.52亿台币，加权平均利率0.4572%

路透台北4月30日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
   103/4    65.52    0.5500    0.4000        0.4572       149.5     149.5
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐