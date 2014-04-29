中国央行报告：应在风险可控的前提下，有序打破理财市场的刚性兑付

路透北京4月29日 - 中国人民银行周二发布中国金融稳定报告（2014），以专栏形式指出，近年来，银行、信托、证券等各类理财产品快速发展，刚性兑付现象日益凸显，扭曲市场纪律，干扰资源配置方式，带来诸多问题。

以下为专栏全文：

“刚性兑付”是指当理财资金出现风险、产品可能违约或达不到预期收益时，作为发行方或渠道方的商业银行、信托公司、保险机构等为维护自身声誉，通过寻求第三方机构接盘、用自有资金先行垫款、给予投资者价值补偿等方式保证理财产品本金和收益的兑付。近年来，银行、信托、证券等各类理财产品快速发展，刚性兑付现象日益凸显，扭曲市场纪律，干扰资源配置方式，带来诸多问题。

刚性兑付增加了金融体系的整体风险。刚性兑付导致理财产品的风险和收益不匹配，诱发投资者资产配置不合理调整，抬高了市场无风险资金定价，引发了资金在不同市场间的不合理配置和流动。资金加速流向高收益的理财和非标准化债权产品，商业银行的存款流失，债券市场、股票市场和保险行业的资金被挤出。市场无风险利率上升，也造成蓝筹股市盈率下降，债券市场和股票市场低迷。

刚性兑付引发投资者和金融机构的道德风险。由于长期以来理财产品的预期收益率较少被打破，一些理财投资者的风险承担意愿远低于股票、外汇、基金投资人，过于追求收益，不愿自担风险，如果不能按照预期兑付，可能拥堵机构网点，要求机构偿付资金，形成社会不稳定因素。而金融机构一旦存在第三方兜底或介入的预期，为吸引投资者，也会忽视项目的风险，优先选择收益高的项目，尽职调查和风险控制薄弱。高收益的理财产品往往投向地方融资平台和房地产等调控领域，并通过资金挤出效应等渠道，加剧了中小企业“融资难”、“融资贵”。

为促进我国理财市场的健康发展，完善信用风险在定价中的作用，减少道德风险，强化市场纪律约束，应在风险可控的前提下，有序打破刚性兑付，顺应基础资产风险的释放，让一些违约事件在市场的自发作用下“自然发生”。增强投资者对于理财产品的风险意识，树立“卖者尽责、买者自负”的理念。当理财产品出现兑付风险时，应合理界定理财发行方、渠道方和投资者之间的责任和义务，各自承担相应的风险，以此推动理财业务回归“受人之托、代人理财”的本质。（完）

欲览报告全文，请点击中国人民银行网站链接（here%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%8A%A5%E5%91%8A2014.pdf） (发稿 李贺; 审校 毕晓雯)