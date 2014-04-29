台湾金融：日本乐天获准来台办理信用卡发卡业务，成台第四家外资发卡机构

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透台北4月29日 - 台湾金管会周二表示，已核准日本乐天CARD株式会社设立台湾乐天信用卡公司办理信用卡发卡业务，成为台湾第四家外资投资的专营信用卡发卡机构。
金管会新闻稿表示，目前台湾计有36家信用卡发卡机构，日本乐天设立后，将继台湾美国运通、台湾大来国际信用卡及台湾永旺信用卡后，成为台湾第四家外资投资之专营信用卡发卡机构。
金管会也指出，日本乐天集团(Rakuten)系日本上市的网际网路服务企业，该集团于2005年在日本并购信用卡子公司开始从事信用卡业务，并于2008年初在台投资成立台湾乐天市场，经营网路购物业务。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债