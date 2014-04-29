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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 17:19 BJT

台湾金融：日本乐天获准来台办理信用卡发卡业务，成台第四家外资发卡机构

路透台北4月29日 - 台湾金管会周二表示，已核准日本乐天CARD株式会社设立台湾乐天信用卡公司办理信用卡发卡业务，成为台湾第四家外资投资的专营信用卡发卡机构。

金管会新闻稿表示，目前台湾计有36家信用卡发卡机构，日本乐天设立后，将继台湾美国运通、台湾大来国际信用卡及台湾永旺信用卡后，成为台湾第四家外资投资之专营信用卡发卡机构。

金管会也指出，日本乐天集团(Rakuten)系日本上市的网际网路服务企业，该集团于2005年在日本并购信用卡子公司开始从事信用卡业务，并于2008年初在台投资成立台湾乐天市场，经营网路购物业务。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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