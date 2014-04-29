《分析》中国融资矿套上“紧箍咒”，倒逼产能过剩行业风险升级

* 银监会针对融资矿的调研引发矿石价格大跌

* 矿石信用证融资风险大，被套上“紧箍咒”

* 矿石基本面恶化，矿价中长期看空

* 倒逼产能过剩行业风险加快暴露

作者 李文科

路透北京4月30日 - 中国银监会对融资矿展开调研的一纸公文，让融资矿由此套上“紧箍咒”，当前周期性行业正经历结构调整的大阵痛，此举无疑将倒逼资金链本已紧绷的钢铁、能源化工等产能过剩行业的风险进一步升级。

中国经济增速下行背景下，贸易融资成为周期性行业应对资金链紧张的无奈之举，而近期定向微刺激和定向宽松政策更多向结构调整倾斜，难以对产能过剩行业提供直接支撑，监管层上述举措恐进一步加剧市场对中国信贷违约风险的预期。

为全面掌握进口铁矿石贸易融资情况，防范相关风险，银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研。包括是否存在虚假贸易套利情况，已采取的风险防范措施，下一步拟开展的工作，以及相关政策建议等。

“很多水泥、玻璃、化工能源企业等因环保压力难以获得贷款，也通过这样的方式获取融资，不是可能，而是肯定。”金银岛资讯铁矿石分析师弭澎琦指出。

他并指出，这些行业选定的贸易融资品也不一定是铁矿石，也有包括铜、黄金等其他大宗商品。而铁矿石港口库存从去年开始逐步增量，而这个增量过程与实体经济资金面紧张的时间跨度是比较符合的，这其中的主要作用力就是融资矿。

的确，只要符合一定的贸易条件且国内资金紧张，很多商品都可以成为融资贸易品。不仅仅是铁矿石，包括铜、橡胶、大豆、黄金以及锌等很多大宗商品也都被行业人士确认有贸易融资的行为贯穿其中。

就钢铁产业来说，中国钢铁今年一季度已全行业亏损，融资难题更是成为行业最严峻考验。

中国钢铁工业协会副秘书长屈秀丽明确提到，钢铁业这两年的资金不断趋于困难，尤其是去年下半年以来国家加大对产能过剩行业的控制，银行系统把钢铁作为高风险行业来控制，贷款困难和融资成本高的现象很普遍。

实际上，银监会去年底就发文指出，对产能严重过剩行业的新增产能项目，严禁提供任何形式的新增授信支持。对未取得合法手续、不能依法依规补办相关手续的建设项目，立即停止授信审批、贷款发放、贷款支用，不得通过理财产品等其他方式变相提供融资，并主动、妥善收回存量贷款，妥善做好债权保全工作。

超日债实质性违约事件令市场对信用违约风险表现格外神经敏感，而中国当前经济下行压力显着，尤其是房地产市场趋于疲弱，不仅令债券与信托金融产品违约风险上升，也放缓了中国对大宗商品的现货需求，今年以来更是催生了数起包括进口大豆违约的风波。

数据显示，大商所铁矿石期货价格年内跌逾14%，现货铁矿石同期跌幅亦已接近20%。

**市场大跌**

银监会对融资矿展开快速调研的消息一出，铁矿石期现联动下跌，市场人士强调，融资矿将被套上紧箍咒，并推动矿价进入中长期的价格下跌通道。

铁矿石现货价格最近两天连续下跌逾4%，并创下3月12日以来的近七周低点。大商所铁矿石期货主力合约 亦迎来一波大跌，主力1409合约 跌幅4.52%，创下3月10日以来最大单日跌幅，盘中跌幅一度达4.77%，周二受融资矿空头平仓刺激而小幅收升。

对于期货和现货表现的差异，中信期货副总经理景川指出，银监会调研融资矿引发信用证收紧预期，对期货和现货的短期意义不一样，但中远期都是偏空影响。就短期而言，可能会给期货价格以一定支撑，因为融资贸易商会争取尽早进行空仓平仓，以降低损失。

不过他也指出，融资矿产生的时间并不长，其与经历多年考验的融资铜贸易可能有所差异，融资矿在终端进行对冲的比例，以及融资贸易商选择何时平仓都对期货价格造成影响。

在中金公司金属分析师马凯看来，铁矿石期现货大跌也是对铁矿石基本面的集中反映，不仅如此，融资矿信用证收紧预期将推动铁矿石价格中长期下跌，所以坚持看空矿石远期曲线。

从基本面看，融资矿贸易收紧的预期将推动融资贸易商尽快出清港口库存，从而增加现货供给，削弱铁矿石需求环比改善对价格的支撑力度，而下游钢材库存堆积，综合作用下，铁矿石基本面势必更加恶化。

“铁矿石的边际需求趋弱，但进入5-6月份又是矿山发货和新增产能上市时期，供给上宽松，加上信用证收紧的催化剂作用，高库存将成为高悬在市场上的一把剑。”马凯指出。

**融资矿风险相对更大**

和融资铜相比，融资矿显然是比较新的贸易融资品，考虑到其操作经验等因素，其风险杠杆不会太大。不过融资矿蕴含的其他风险却不容忽视，且从行业深度和广度看，融资矿的风险要比融资铜更大。

业内人士预测，目前港口库存高达逾11,200多万吨， 融资矿占港口库存比例约三成，且都是相对高价的铁矿石。

“大宗商品的抵押融资在国内商业银行信用证里面是比较频繁的，但其中铁矿石的风险应该是相对比较大，...铁矿石信用证的风险高于有色金属行业。”马凯指出。

他解释称，和有色金属行业的融资贸易相比，融资矿参与者的经验相对薄弱，因有色贸易从90年代就开始融资贸易。

其次，有色金属行业的金融对冲工具相对成熟，国内外联动紧密，且和期货相比，其现货的可贸易比例比铁矿石更高，也就是说铁矿石市场目前的深度不够，很难覆盖其现货对冲的需求。

从实际调研的角度看，目前黑色金属的贸易信用证开具已经比铜、黄金要难得多，这个事情在过去一个月的时间内已经发生了，因为矿石在过去两个月的时间里价格下跌明显。

因此，种种迹象表明，期现货市场以大跌应对银监会融资矿调研并不是反应过度，融资矿信用证继续收紧的概率很高。

今年以来，以铁矿石和铜等为代表的大宗商品贸易融资的风险不断显现，尤其是人民币汇率单边升值预期不复存在，令贸易融资的汇差收益变得具有不确定性，且大宗商品价格跌跌不休亦增加风险，其中铁矿石受供应大增，需求萎靡不振而价格持续下跌。

屈秀丽也指出，银行系统加强融资矿监管的动向是肯定的，目前银行系统已经关注融资矿，毕竟矿价在一直往下走。

不过，景川认为，监管层对融资贸易进行调研已有多次，这些短期内当然会提高融资成本，也能有效降低贸易空转的概率，但基于真实贸易的融资影响不会太大，另一方面还取决于监管层是否真的想挡住贸易融资，以及该政策的执行力度，目前看政策影响并不是很大。

而一不愿具名的国有银行知情人士亦指出，钢铁行业一直属于产能过剩行业，银行一直在收缩贷款。对铁矿石贸易的信用证风险目前处在需要关注的阶段，但还没有到之前钢贸贷款的那种程度。

“据我们了解银监会的态度目前就是出了个调研函，外界好像觉得世间很大的事儿，但实际上，银监会一年出几十个甚至上百个调研函呢。”上述银行人士指出。

**无奈之举**

分析人士指出，银监会启动融资矿调研可能是众多调研中的一个，但引发市场震动及众多关注，从另一个侧面折射了周期性行业，尤其是产能过剩行业和环保压力很大行业所面临的融资困境。

在经济增速下滑和结构调整的背景下，叠加上环保政策收紧等因素，钢铁、水泥、有色金属以及能源化工能领域遭遇来自市场、政策以及环保的多重压力，资金困境无疑是其中最严峻的挑战。

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。

钢铁业就是一个典型。中钢协副会长张长富指出，今年首季国民经济增速放缓，钢材消费属于淡季，但钢铁产量仍然增长，库存大幅上升，钢材市场供大于求的形势更加严峻，造成钢材价格持续下滑，全行业处于严重亏损的状态。今年一季度是进入新世纪以来钢铁行业最困难的一季度。

“需求上不来，房地产行业不振，所有的问题都暴露出来了，钢铁、水泥、能源化工这些环保压力大的行业资金都非常紧张，...各种融资的门路都被堵死了。”弭澎琦指出。

也就是说，传统行业融资难、融资成本高成为自去年下半年以来融资贸易激增的推动力。屈秀丽也指出，国内资金紧张，融资困难，银行贷款很难，企业就要想各种融资渠道，包括在国内发债券，利用国际金融市场获取低息贷款，以及融资贸易等，这也是缓解企业资金困难的一种渠道。

数据显示，中国钢铁协会会员企业一季度资产负债率已经攀升至69.56%，而经济效益大幅下滑，一季度实现利润亏损23.29亿元，销售利润率为-0.27%，累计亏损面45.45%，同比增加14.77个百分点。

而近期中国政策微刺激可能提升的大宗商品需求效应比较微弱，主要微刺激政策仍在棚户区改造、节能环保和服务业消费等方面，货币政策定向宽松亦指向经济结构调整，难以大幅驱动大宗商品的中国需求上升。

“微刺激已经没戏，就看下半年的国家政策和需求释放了，现在的微刺激就如同是打了一个鸡蛋在长江里，大家都来喝这个水，其实没什么感觉。”弭澎琦称。

银行紧缩信用证融资，将导致港口库存集中抛售，推动铁矿石价格见底，融资贸易商亦可能被迫低价出售港口库存，不排除资金链本已紧绷的钢企或者贸易商发生信用违约事件，也不排除将有更多钢厂以及参与融资贸易的其他行业企业出现停产倒闭的现象。

而考虑到风险，银行业收紧传统产业的信贷政策是大概率事件。而银行业已经有了准备。化解产能严重过剩是中国推进产业结构调整的重点所在，银监会主席尚福林此前称，中国银行业要做好应对由此带来的不良资产上升的工作。（完）