中港股业绩：交通银行一季度净利同比增长5.56%，不良微增但整体可控

路透上海4月29日 - 以资产计中国第五大银行--交通银行 周二公布其一季度业绩，按国际财务报告准则口径，该行一季度实现净利润186.9亿元人民币，同比增长5.56%；不良贷款率仍在缓慢上升中。

据交行新闻稿，该行负责人表示，未来，在中国经济处于7%至8%的中速增长的前提下，交行资产质量变化仍会受到经济结构调整影响，风险还会惯性释放，但整体可控，不会出现系统性、趋势性风险。

交行在香港联交所网站刊登的季报指出，一季度实现每股收益0.25元。平均资产回报率和平均股东权益报酬率分别为1.26%和17.40%，分别较年初上升0.15和1.82个百分点。存贷比为74.35%，逼近75%监管目标。

季报显示，一季度公司手续费及佣金净收入同比增长一成，是利润增长的主要动力；而在利息净收入方面，交行仅微增0.78%，当期净利差和净利息收益率分别同比下降26个基点和24个基点。

按权重法，交行3月末资本充足率为12.19%，一级资本充足率为10.04%，核心一级资本充足率为10.04%，较年初分别上升0.11、0.28和0.28个百分点，均满足监管要求。

在资产质量方面，3月底交行的减值贷款率为1.09%，较年初上升0.04个百分点，拨备覆盖率为212.28%，较年初下降1.37个百分点。

交行负责人解释称，交行不良贷款仍主要集中在江浙地区，是当前经济增速放缓、结构调整深化背景下民营中小企业经营风险对银行信贷质量影响的集中体现，并非全局性的、系统性的问题。交行在地方融资平台和房地产的风险管理继续得到巩固。

他还指出，今年将通过资产负债全表管理，持续优化表内与表外、信贷与非信贷业务结构；加强集团协同和联动，挖掘并提升客户综合价值，提高跨境跨业跨市场协同服务能力；坚持主动积极的风险管理，严密管控重点风险领域；进一步改进服务流程和服务态度，为客户提供全方位的金融和非金融服务。

此前公布业绩的三家大型中资国有银行首季净利增幅都在一成以上，例如，中国银行 和建设银行 一季度净利分别增长13.9%和10.41%；农业银行 首季净利增长13.65%.（完）

欲了解详情，可点选香港联交所网站 here (发稿 林琦; 审校 林高丽)