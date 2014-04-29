版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 17:36 BJT

欧洲汇市：英镑走跌，因英国GDP数据逊于预期

英镑兑美元 从数据公布前的约1.6839美元降至日低1.6792。英镑兑美元周一触及四年半高位1.6858，目前持平于1.6805。

欧元兑英镑 从数据公布前的0.82335英镑上升0.15%，报0.8254。

“数据公布之前有人原本预期数据将表现强劲，尤其是近日公布的其他一些英国经济数据都不错，”UKForex公司部门主管Alex Edwards说。

“英镑/美元的1.68水准在过去一周左右提供了强力支撑，但该水准目前已被突破。我们认为，由于数据只是稍逊于预期，汇价不太可能自此下跌太多。”

交易商表示，关注点目前将转向欧元区通胀数据，周四的美国GDP和周五的美国就业数据。美联储政策制定委员会周二开始为期两日的会议，外界普遍预期美联储将缩减资产购买计划。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王翔琼；审校 王洋/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐