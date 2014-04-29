欧洲汇市：英镑走跌，因英国GDP数据逊于预期

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
英镑兑美元 从数据公布前的约1.6839美元降至日低1.6792。英镑兑美元周一触及四年半高位1.6858，目前持平于1.6805。
欧元兑英镑 从数据公布前的0.82335英镑上升0.15%，报0.8254。
“数据公布之前有人原本预期数据将表现强劲，尤其是近日公布的其他一些英国经济数据都不错，”UKForex公司部门主管Alex Edwards说。
“英镑/美元的1.68水准在过去一周左右提供了强力支撑，但该水准目前已被突破。我们认为，由于数据只是稍逊于预期，汇价不太可能自此下跌太多。”
交易商表示，关注点目前将转向欧元区通胀数据，周四的美国GDP和周五的美国就业数据。美联储政策制定委员会周二开始为期两日的会议，外界普遍预期美联储将缩减资产购买计划。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。