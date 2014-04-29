欧元债市：意大利10年期公债标售收益率降至纪录低位

意大利售出定于2024年9月到期的10年期公债，收益率为3.22%，低于一个月前发行时的3.29%，创欧元问世以来最低。投标倍数为1.3倍，大体与3月末发行的数据相符。

意大利财政部还发行了新的2019年5月到期五年期公债，收益率亦创欧元上路以来低位为1.84%，一个月前发行的相同天期公债收益率为1.88%。