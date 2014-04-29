欧元债市：意大利10年期公债标售收益率降至纪录低位

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
意大利售出定于2024年9月到期的10年期公债，收益率为3.22%，低于一个月前发行时的3.29%，创欧元问世以来最低。投标倍数为1.3倍，大体与3月末发行的数据相符。
意大利财政部还发行了新的2019年5月到期五年期公债，收益率亦创欧元上路以来低位为1.84%，一个月前发行的相同天期公债收益率为1.88%。
投标倍数为1.3倍，上次为1.4倍。(完)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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