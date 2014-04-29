CNH动态：离岸人民币现汇小幅走跌，在岸离岸价差几近消失

路透香港4月29日 - 人民币中间价已连续第五天上行且踞两周高位，然离岸人民币现汇 周二仍小幅走跌，即期点位全天仍停留在6.25上方。交易人士称，在岸离岸价差已几近消失，反映出市场认为人民币现汇到了均衡点区域，且临近五一假期，交易谨慎。

交易人士并认为，人民币中间价近期料维持在当前的水平6.15-6.16，而在岸离岸即期相对于中间价会有一定溢价，近期这种格局会有所保持。

“今天市场比较平淡，下午伦敦盘开盘后，美元买盘增多，有些油盘购汇，在岸没有看到明显疑似干预的购汇出现，还是需要观察中间价后期走势。”一位中资行交易员称。

另一家中资交易人士称，“离岸和在岸价格走的差不多，反映出市场认为人民币现汇差不多到了均衡点，市场比较谨慎。”

荷兰国际集团（ING）亚洲研究负责人Tim Condon在最新报告中写道，相信中国当局觉得美元/人民币即期对中间价有溢价对双向风险是正面的。人民币兑美元即期汇率料将在比中间价平均低1%的地方波动，即约在6.22元人民币。

今日人民币兑美元中间价 为6.1556，上日为6.1565元。人民币中间价已连续第五天上行且踞两周高位。

本地时间下午17:13时，离岸人民币现汇 报6.2577，较上日下跌60个点子或0.1%。在岸人民币兑美元即期 报6.2580元，亦较上一交易日跌50个电子。在岸离岸价差基本消失。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2490/2525,较上一交易日跌0.03%。

全球汇市上，欧元兑美元周二小升，受欧洲央行多名官员对强势欧元发出警语，官员谈话后，市场对于央行将进一步宽松政策以应对低通胀的预期心理降温。

新兴汇市上，韩元周二触及近六年高位，领涨新兴亚币，不过多数投资者面对美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议等本周重要事件态度谨慎。（完）

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