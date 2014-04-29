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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 18:24 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收贬至逾18个月新低，油盘和节前购汇发力

* 人民币即期收盘由升转跌，至逾18个月新低
    * 油盘和节前购汇午盘发力
    * 中间价连续第五日回升
    * 无明显监管层干预迹象

 (增加评论和收盘报价)
    路透香港/北京4月29日 - 人民币兑美元即期汇率 周二收跌，并创下逾18个
月收盘新低，逆转早盘微弱升势，主因油盘和节前购汇盘力道增加。中间价则连续第五天上
行仍踞两周高位，市场据此猜测央行的目标贬值幅度基本到位。    
        
    尽管许多银行交易员的RM，QQ等通讯工具已显示为离开状态，纷纷进入休假状态，但午
市油盘高调购汇打破汇市平静，叠加节前购汇盘共同推动人民币加快贬值。
    
    今日收盘价跌至逾18个月新低，上一个低点为2012年10月16日的收盘价6.2640元。而人
民币即期2014年以来的贬值幅度已达到3.26%。
    
    “最近油盘买了很多，大规模的买，每天都买，恨不得没有间隙，...美元就被推高了
。”上海一股份制行交易员指出。
    
    他并认为，今日市场没有明显监管层干预的迹象，但如果没有油盘力道介入，人民币汇
价应该会跟着中间价回升而升值，现在看油盘的势头，估计节前人民币汇率升值概率比较小
。
    
    全球汇市方面，欧元兑美元周二小升，受欧洲央行多名官员谈话之助。官员谈话后，市
场对于央行将进一步宽松政策以应对低通胀的预期心理降温。 
   
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=P
 BOC>，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                       
 在岸市场人民币兑美元       今日               上日    升贬
 即期成交价格               6.2580             6.2530  -0.08%
 中间价                     6.1556             6.1565  0.01%
 成交额                     153亿美元                  
                                                       
 日内相对于中间价最大波幅   -1.68% (上限±2%)  日高    日低
 日内波动幅度(pips)         149                6.2442  6.2591
 2014年来即期升贬值幅度     -3.26%                     
 1年期美元/人民币掉期升水   620                        
                                                       
                                                       
 离岸人民币市场,北京时间17  今日               上日    
 :49                                                   
 1年期NDF                   6.2480/30          6.247   
 CNH即期                    6.2581/89          6.251   
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (记者 毕晓雯/李文科; 审校 林高丽/杨淑祯)
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