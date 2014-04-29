更新版 1-中国汇市：人民币收贬至逾18个月新低，油盘和节前购汇发力

* 人民币即期收盘由升转跌，至逾18个月新低 * 油盘和节前购汇午盘发力 * 中间价连续第五日回升 * 无明显监管层干预迹象 (增加评论和收盘报价) 路透香港/北京4月29日 - 人民币兑美元即期汇率 周二收跌，并创下逾18个 月收盘新低，逆转早盘微弱升势，主因油盘和节前购汇盘力道增加。中间价则连续第五天上 行仍踞两周高位，市场据此猜测央行的目标贬值幅度基本到位。 尽管许多银行交易员的RM，QQ等通讯工具已显示为离开状态，纷纷进入休假状态，但午 市油盘高调购汇打破汇市平静，叠加节前购汇盘共同推动人民币加快贬值。 今日收盘价跌至逾18个月新低，上一个低点为2012年10月16日的收盘价6.2640元。而人 民币即期2014年以来的贬值幅度已达到3.26%。 “最近油盘买了很多，大规模的买，每天都买，恨不得没有间隙，...美元就被推高了 。”上海一股份制行交易员指出。 他并认为，今日市场没有明显监管层干预的迹象，但如果没有油盘力道介入，人民币汇 价应该会跟着中间价回升而升值，现在看油盘的势头，估计节前人民币汇率升值概率比较小 。 全球汇市方面，欧元兑美元周二小升，受欧洲央行多名官员谈话之助。官员谈话后，市 场对于央行将进一步宽松政策以应对低通胀的预期心理降温。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=P BOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2580 6.2530 -0.08% 中间价 6.1556 6.1565 0.01% 成交额 153亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.68% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 149 6.2442 6.2591 2014年来即期升贬值幅度 -3.26% 1年期美元/人民币掉期升水 620 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :49 1年期NDF 6.2480/30 6.247 CNH即期 6.2581/89 6.251 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (记者 毕晓雯/李文科; 审校 林高丽/杨淑祯)