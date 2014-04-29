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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 17:44 BJT

欧洲金融：欧盟公布银行业压力测试内容，打造危机防火墙

路透伦敦4月29日 - 欧洲银行业管理局(EBA)周二表示：

* 欧盟银行业压力测试将包含债市、股市动荡

* 欧盟银行业压力测试将显示，银行业者如何在市场危机之际筹资

* 欧盟银行业压力测试的内容包括失业率窜升至13%、房价大跌(完)
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