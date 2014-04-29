中国央行报告：货币市场基金创新对金融市场稳定性都可能产生重要影响

路透北京4月29日 - 中国央行周二发布2014年中国金融稳定报告，以专栏形式指出，货币市场基金创新对基金行业自身发展、现金管理行业竞争格局、金融市场稳定性都可能产生重要影响。

以下为专栏全文：

货币市场基金是指以现金、协议存款、一年以内（含一年）的银行定期存款，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，剩余期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具为投资对象的基金。

近年来，我国货币市场基金不断创新，在赎回、支付、转账、投资等面的便利性逐步提升，主要具有以下特点：一是部分产品通过相关机构垫资实现T+0赎回，投资者一定额度内可以实现当日赎回。二是开通支付和还款功能，通过第三方支付平台等，实现货币市场基金产品与多家银行还款账户、指定网络购物商户或生活支付平台的对接，为投资者增加生活消费的便利。三是绑定银行账户，增加客户粘性。

货币市场基金创新对基金行业自身发展、现金管理行业竞争格局、金融市场稳定性都可能产生重要影响。

第一，货币市场基金功能创新在保留其安全性和收益性特点的基础，更好地满足了投资者对闲置资金的高流动性需求，并通过“一站式”服务，承担起现金蓄水池和投资中转站的重要作用。第二，货币市场基金与网络即时消费支付高度绑定，成为互联网金融的重要载体，但存在对投资者风险收益揭示不足和支付安全等潜在风险。第三，在T+0赎回、银基快速转账的支持下，货币市场基金的类储蓄性质大为增强，对银行短期储蓄形成冲击，可能影响银行负债结构和成本。第四，货币市场基金存在类似存款挤兑的风险，多层次系统性风险防范与救助机制仍有待完善，在极端市场情况下可能出现大量赎回，形成对金融市场和其他金融机构的冲击。

总体来看，货币市场基金创新有助于提高行业竞争力，满足多元化投融资需求，但其快速发展引起的存款分流、金融市场波动以及监管不足等问题也值得密切关注。为促进其规范发展，下一步，应加大金融监管协调力度，明确监管分工和合作方式，加强风险监测评估，切实防范潜在的系统性风险。(完)

欲览报告全文，请点击中国人民银行网站链接（here%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%8A%A5%E5%91%8A2014.pdf） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)