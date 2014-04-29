亚太经济：亚太金融业职位空缺一季度增近四成，因全球经济回暖--调查

路透上海4月29日 - 据全球专业招聘咨询公司--摹根麦肯立一季度就业监测报告，全球经济回暖驱动亚太金融服务领域就业增长，根据该公司观察，第一季度亚太区金融服务业职位空缺同比增长37%。

该份监测报告指出，本次亚太金融就业岗位增长的动力源来自香港、新加坡和日本，澳大利亚职位空缺数目也在不断上升，不过一季度中国地区未见增长。

报告指出，无论在投资银行、保险业还是资产管理等领域，香港金融服务业的雇佣活动增长明显。专业人士在寻找新职位上表现得更为积极。各类顶尖人才，特别是顶级中高层领导人才更是供不应求。虽然在金融和营销领域，外包服务的现象依然存在，但这些行业也在雇佣外包的替代者，而且对科技人才的需求量也依然很大。

香港市场对资深合规审查及风险管理人才的需求缺口很大，而经验丰富的合规审查人才却不多，因为几乎每家企业都会招聘此类人才来从事不同岗位。

虽然驱动中国招聘增长的重要因素，例如合规审查和监管需求、职务的全球化和组织改革仍存在，但中国就业市场正日趋走向成熟。与过去不同的是，对海外企业来讲，如今在中国雇佣大量员工往往并不划算。因此，出现了将职位外包给境外公司的趋势。