中国金融：今年首季地区社会融资规模5.3万亿元--央行

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月29日 - 中国人民银行周二公布2014年一季度地区社会融资规模数据显示，被统计的31个省市社会融资总额为5.32万亿元人民币。其中，江苏、山东及广东省融资额分别为5,739亿元、4,839亿元及4,789亿元列融资额的前三位。
数据显示，上述三省市新增人民币贷款占其社会融资规模的比例分别为0.37%、0.35%及0.54%；同时值得注意的是福建省新增人民币贷款占其社会融资规模的比例达1.2%，因其信托贷款减少640亿元致总规模下降。
此外，西藏自治区一季度社会融资规模最少，仅130亿元。
自2011年起公布全国社会融资规模数据之后，人行于2月首次公布了按地区统计的社会融资规模数据。其中排名最前的东部六省市，即广东、北京、江苏、山东、浙江和上海去年合计占全国比例为37.9%，融资集中度连续两年下降。
地区社会融资规模是指一定时期和一定区域内实体经济从金融体系获得的资金总额，是增量概念。从指标构成看，省（市、自治区）社会融资规模=人民币贷款+外币贷款（折合人民币）+委托贷款+信托贷款+未贴现的银行承兑汇票+企业债券+非金融企业境内股票融资+保险公司赔偿+投资性房地产+其他。（完）
参看详情，请点击中国央行网站 here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债