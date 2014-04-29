《焦点》欧盟公布银行压力测试内容，严苛程度历来之最

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
压力测试当中也包括各国不同资产对景气滑坡的差异反应因素。
举例来说，预期房价落差及对银行“不利”的假设情境，在各国测试中就有很大差别，其中对英国、瑞典及芬兰银行进行的测试，预期房价落差最大，而在西班牙及葡萄牙这些房市已经大幅下跌的国家，房价跌幅最小。
对于商用地产崩盘情境的测试，在英国、瑞典及丹麦的环境条件最为严格，而奥地利、葡萄牙及西班牙则最宽松。
这项测试也将为政府公债持仓设定更为严格的准则，银行业者所持有的主权债务中，在交易帐册上有很大部分是列为所谓的可售资产(AFS)，而部分国家监管机构实际上允许银行忽略这类资产下跌所造成的冲击。
尽管部分监管机构反对，EBA的压力测试仍将就这类的保护性措施设定共同的落日条款，因此到了第三年时，至少有60%的可售资产将无法受到保护。
EBA希望测试结果及数据能够尽可能地详细，好让分析师可以应用在自己的电脑模型之中，以做为交互验证。(完) (编译/审校 蔡美珍/王翔琼/张明钧/高琦)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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