《焦点》欧盟公布银行压力测试内容，严苛程度历来之最

压力测试当中也包括各国不同资产对景气滑坡的差异反应因素。

举例来说，预期房价落差及对银行“不利”的假设情境，在各国测试中就有很大差别，其中对英国、瑞典及芬兰银行进行的测试，预期房价落差最大，而在西班牙及葡萄牙这些房市已经大幅下跌的国家，房价跌幅最小。

对于商用地产崩盘情境的测试，在英国、瑞典及丹麦的环境条件最为严格，而奥地利、葡萄牙及西班牙则最宽松。

这项测试也将为政府公债持仓设定更为严格的准则，银行业者所持有的主权债务中，在交易帐册上有很大部分是列为所谓的可售资产(AFS)，而部分国家监管机构实际上允许银行忽略这类资产下跌所造成的冲击。

尽管部分监管机构反对，EBA的压力测试仍将就这类的保护性措施设定共同的落日条款，因此到了第三年时，至少有60%的可售资产将无法受到保护。