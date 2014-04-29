中国央行报告：比特币不是真正意义上的货币

路透北京4月29日 - 中国央行周二发布2014年中国金融稳定报告，以专栏形式指出，从属性看，比特币不是真正意义上的货币。目前比特币更多的是作为投机工具，而非实体经济中的支付工具。

以下为专栏全文：

比特币（Bitcoin）自2009年诞生以来，发展迅速。2013年初，比特币价格仅为13美元，4月初突破100美元关口，12月最高价超过1，000美元。

比特币的迅速发展引发了人们对虚拟货币是否真正意义上的货币的思考。有人认为比特币的出现是对现行货币体系的巨大挑战，甚至有人称其是“未来的黄金”。

从属性看，比特币不是真正意义上的货币。

第一，比特币没有国家信用支撑，没有法偿性和强制性，因此比特币的流通范围是有限的、也是不稳定的，难以真正发挥流通支付手段的作用。

第二，比特币规模存在上限，难以适应经济发展的需要，若比特币成为货币，会导致通货紧缩，抑制经济发展。

第三，比特币缺乏中央调节机制，容易被过度炒作，导致价格剧烈波动，无法成为计价货币和流通手段，目前接受比特币支付的商品，其标价货币大多仍是该国的本位货币。

第四，比特币具有很强的可替代性，很难固定地充当一般等价物。任何有自己的开采算法、遵循P2P协议、限量、无中心管制的数字“货币”都有可能取代比特币。

目前，比特币更多的是作为投机工具，而非实体经济中的支付工具，持有比特币的人更愿意把它收藏起来而不是用于购买其他商品。

社会公众对比特币还缺乏足够了解，一些个人出于跟风或者投机的心理持有、使用和交易比特币，可能带来以下风险。

一是比特币的网络交易平台、过程和规则等都缺乏监管和法律保障，容易产生价格操控和虚假交易等行为，其账户资金安全和清算结算环节也存在风险。

二是比特币价格缺少合理的支撑，其涨跌主要取决于参与者的信心和预期，甚至主要依赖于比特币未来将成为“世界货币”这一假想，容易沦为投机炒作的工具，一旦市场或政策出现风吹草动，就有可能泡沫破裂。

三是比特币交易具有较高的隐蔽性、匿名性和不受地域限制的特点，其资金流向难以监测，为毒品、枪支交易和洗钱等违法犯罪活动提供了便利。

2013年12月，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务；提供比特币登记、交易等服务的网站应当在电信管理机构备案，并切实履行反洗钱义务，对用户身份进行识别、报告可疑交易；相关部门和金融机构、支付机构要加强对社会公众货币知识的教育，引导社会公众树立正确的货币观念和投资理念。（完）

欲览报告全文，请点击中国人民银行网站链接（here%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%8A%A5%E5%91%8A2014.pdf） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)