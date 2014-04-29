中国个股：浦发银行拟发行优先股募资不超过300亿元

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月29日 - 中国上海浦东发展银行股份有限公司 周二稍晚公告称，拟发行不超过3亿优先股，募集资金总额不超过300亿元人民币，募集资金将用于补充公司其他一级资本。
公告显示，该行优先股将采取向合格投资者非公开发行方式，每股面值100元，按票面金额发行。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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