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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 18:03 BJT

中国个股：浦发银行拟发行优先股募资不超过300亿元

路透上海4月29日 - 中国上海浦东发展银行股份有限公司 周二稍晚公告称，拟发行不超过3亿优先股，募集资金总额不超过300亿元人民币，募集资金将用于补充公司其他一级资本。

公告显示，该行优先股将采取向合格投资者非公开发行方式，每股面值100元，按票面金额发行。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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