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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 18:16 BJT

路透基点：友信国际的20亿台币贷款案启动

路透香港4月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国信托商业银行在4月25日启动了友信国际股份有限公司的20亿台币（6,600万美元）五年定期贷款案，并担任本案的牵头行兼簿记行。

这笔分期偿付贷款包括两部分：A档是15.5亿台币，B档是4.5亿台币，利率都较台湾一年期邮政储蓄利率加码100个基点。两档的税前保底利率都设在2%。

银行受邀以四个层次参贷。承贷3亿台币或以上，获得牵头行兼簿记行头衔，前端费45个基点；承贷2-2.99亿台币，获得牵头行头衔，费用为30个基点；承贷1-1.99亿台币，担任经理行，费用20个基点；承贷低于1亿台币，有15个基点的费用。

如果资金动用额度低于70%，则贷款附有15个基点的承诺费。

银行回复截止日期是5月末。

友信国际是原厂委托代工(OEM)扣件生产商。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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