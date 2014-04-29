路透基点：友信国际的20亿台币贷款案启动

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透香港4月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国信托商业银行在4月25日启动了友信国际股份有限公司的20亿台币（6,600万美元）五年定期贷款案，并担任本案的牵头行兼簿记行。
这笔分期偿付贷款包括两部分：A档是15.5亿台币，B档是4.5亿台币，利率都较台湾一年期邮政储蓄利率加码100个基点。两档的税前保底利率都设在2%。
银行受邀以四个层次参贷。承贷3亿台币或以上，获得牵头行兼簿记行头衔，前端费45个基点；承贷2-2.99亿台币，获得牵头行头衔，费用为30个基点；承贷1-1.99亿台币，担任经理行，费用20个基点；承贷低于1亿台币，有15个基点的费用。
如果资金动用额度低于70%，则贷款附有15个基点的承诺费。
银行回复截止日期是5月末。
友信国际是原厂委托代工(OEM)扣件生产商。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债