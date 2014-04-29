更新版 1-中国个股：浦发银行拟发行优先股募资至多300亿元，强制转股条款明确

* 浦发银行拟发3亿股优先股，筹资不超过300亿元

* 强制转股条款明确

* 浦发银行预计至2016年末面临逾400亿元资本金缺口 (新增更多细节和背景)

路透上海4月29日 - 继广汇能源 后，中国首个银行股发行优先股的案例出现。中国上海浦东发展银行股份有限公司 周二稍晚公告称，拟发行不超过3亿优先股，募集资金总额不超过300亿元人民币。另外，浦发银行还对优先股强制转股条款进行了说明。

公告显示，该行优先股将采取向合格投资者非公开发行方式，每股面值100元，按票面金额发行，募集资金将用于补充公司其他一级资本。优先股的转股价格为去年末的每股净资产10.96元。

公告显示，当浦发银行核心一级资本充足率降至 5.125%或以下时，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为普通股，并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上； 当该行发生二级资本工具触发事件时，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为普通股。

二级资本工具触发事件是指两类情况，第一是中国银监会认定若不进行转股或减记，公司将无法生存；其次是相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，公司将无法生存。

据浦发银行一季报，3月末该行核心一级资本充足率为8.61%。

根据证监会此前规定，目前上市公司发行优先股后不能转股，只有银行股在发生强制转股事件后才能转股。而中国证监会和银监会稍早发布的商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见中，并未对强制转股条款进行详细说明。

本次发行的优先股没有到期期限，采用分阶段调整的票面股息率，即在一个股息率调整期内以约定的固定股息率支付股息；每年以现金支付股息一次，并采取非累积股息方式，公司拥有回购选择权，赎回期自发行后五年起。优先股的发行对象为不超过200名符合规定的合格投资者。

浦发银行称，公司未来几年业绩规模仍将保持稳健增长趋势，需要有充足资本金作为支撑。根据公司测算，预计公司在2016年末将面临超过400亿元的资本金缺口，其中一级资本缺口超过300亿元。

广汇能源上周五率先公布优先股发行预案，公司拟分批非公开发行不超过5,000万股，募集资金至多50亿元。而据国内媒体此前报导，农业银行 等四大国有银行及浦发银行有望率先发行优先股，发行规模料超过1,000亿元。