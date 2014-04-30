重温稿-台湾货币市场：临近月底资金需求扬升，调度顺畅活络

* 月底倒数第二日资金需求略扬

* 资金平稳，调度顺畅活络

* 票券商调度顺利，明日缺口也不大

记者 高洁如

路透台北4月29日 - 台湾银行间短率周二仍旧平稳。明日即是月底最后一日，市场资金需求略有上扬，不过多钱的银行也还不少，资金调度顺畅活络。

银行资金调度人士表示，票券商/银行若有资金需求，寻求一周(7天内)的资金仍然很容易，利率也大致能够按照目前的区间水位承做，即便是月底来临利率区间也没有明显的走高。不过，有大型银行提醒，不少银行仍然在月底最后一日不能拆出，估计明日的资金情势将稍紧一些。

〞今天来要钱的有比较多，我们量出去的还不少，有人来要都有做。〞一位大型银行资金调度人士说。

另一家大型银行资金调度人士也说，估计明天是月底的最后一日，监于不少银行不能跨月拆出，在供给较少之下，料资金稍紧一点，利率若走高也不致太多。

〞不过过了月底，5月2日应该又很多人活过来了，〞前述交易员表示。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日亦同；今日区间在0.295-0.410%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同于上日。

**银行间对短票需求仍高**

短票市场方面，大型票券商则表示，目前市场对短票的需求不差，尽管是月底逼近，但投信端并未被明显赎回，买票意愿不减。

〞明天月底，但我们之前调配，明天缺口已经不大，〞一位大型票券商交易员说。因此他认为，明天不论短票抑或拆款的利率高位应不致于有太大的波动。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，较上日相同。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。

台湾央行共发行1,826.65亿台币存单。与今日存单到期金额1,825.65亿相较，存单发行余额增1亿。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)2,462.95亿台币，本周余日的央行存单到期金额分别为周三3,544.30亿、周五2,875.50亿。周四台湾金融市场因劳动节休市一日。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为618亿台币，累计超额准备为1,324亿台币、加计前期1%的超额准备为2,382亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率大致持稳。今日投信及法人赎回较上日明显，令券商需多花些时间进行调度，不过整体资金仍相当宽裕，令利率稳在相对低档。

有大型证券商交易员表示，今日因被投信赎回，想找外商银行承接，不过由于时间太晚，资金已被其他同业框走，只能找本地银行调度。

〞月底波动通常会大一点，有人走有人进。〞一位大型票券商交易员说。

另一大型证券商交易员则指出，今日投信资金多缺不一，惟因今天没有明显资金缺口，所以尚能应付赎回。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，与上日区间相近；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。