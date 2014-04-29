中国央行报告：应金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设

路透北京4月29日 - 中国央行周二发布2014年中国金融稳定报告，以专栏形式指出，应金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设，力争将其建成为具有国际水准的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区。

以下为专栏全文：

2013年8月22日，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“试验区”）。试验区建设的核心目标是建立符合国际化和法制化要求的跨境投资和贸易规则体系，培育国际化和法制化的国际营商环境，力争建设成为具有国际水准的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区。

2013年12月2日，中国人民银行出台《关于金融支持中国（上海）自由贸易试验区建设的意见》（以下简称《意见》）。在试验区建设总体方案指导下，《意见》以“服务实体经济，便利跨境投资和贸易”为指导思想，坚持开放创新、先行先试，探索投融资汇兑便利，着力推进人民币跨境使用，稳步推进利率市场化，深化外汇管理改革。通过金融支持举措，拓展区内实体经济的成长空间，培育其竞争实力，促进其在更高水平参与国际合作与竞争。

金融支持试验区实体经济发展、便利跨境投资和贸易具体包括以下内容：一是探索投融资汇兑便利化，推动资本项目可兑换进程，进一步扩大试验区对外开放，支持企业“走出去”。二是扩大人民币跨境使用，使区内企业和个人更加灵活使用本币进行跨境交易，降低汇兑成本，减少汇率风险。三是稳步推进利率市场化，加快改革进程，支持实体经济发展。四是深化外汇管理改革，进一步减少行政审批，逐步建立与之相适应的外汇管理体制。

在实施步骤和风险防范上，《意见》坚持以“风险可控、稳步推进，适时有序组织试点”为原则，对于《意见》的具体改革条款，“成熟一项、推动一项”，根据条件成熟程度，分步逐项推出实施细则或操作办法，确保改革试点工作有序进行。

《意见》着重从宏观审慎管理的角度，制定了一系列风险防范措施，实施全过程风险管理。加强区内企业贸易真实性和诚信管理，切实防范企业利用虚假贸易进行非法套利活动；加强反洗钱、反恐怖融资、反逃税等方面监测，密切关注跨境异常资金流动，强化对试验区短期投机性资本流动的监管。

建立试验区是党中央、国务院在新形势下为全面深化改革和扩大开放探索新途径的重大举措。作为推进改革和提高开放性经济水平的“试验田”，试验区肩负着积累新经验的重要使命，通过探索金融支持实体经济发展和投资贸易便利化的可复制、可推广的创新业务及管理模式，将发挥示范带动、服务全国的积极作用。（完）

欲览报告全文，请点击中国人民银行网站链接（here%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A8%B3%E5%AE%9A%E6%8A%A5%E5%91%8A2014.pdf） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)